خالد سليم لـ هاني شاكر بعد توديعه لمثواه الأخير: "ستظل دائما أغانيك وفنك في قلوبنا"

كتب : هاني صابر

06:20 م 06/05/2026

هاني شاكر وخالد سليم

وجه المطرب خالد سليم، رسالة رثاء للمطرب هاني شاكر أمير الغناء العربي بعد تشييع جنازته اليوم الأربعاء لمثواه الأخير.

ونشر خالد سليم، صورة له مع المطرب الراحل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "إلى اللقاء أمير الغناء العربي.. سيظل دائما أغانيك وفنك في قلوبنا".

تشييع جثمان هاني شاكر من مسجد أبو شقة بالشيخ زايد

وشُيع جثمان هاني شاكر من مسجد أبو شقة بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور كبير من جمهور الفنان الراحل ومحبيه، إلى جانب عدد من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وكان من أبرز الحضور نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبد العزيز، والإعلامي أحمد موسى، والفنان حلمي عبد الباقي، والفنانة ميرفت أمين، والإعلامية هالة سرحان، والفنانة لبلبة، والشيخ خالد الجندي، والفنان إيهاب توفيق، والفنانة سلاف فواخرجي.

ومن المقرر أن يُقام العزاء غدا الخميس في نفس المسجد، عقب صلاة المغرب، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومحبي الفنان الراحل.

