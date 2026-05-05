علقت الفنانة راندا البحيري على فوز نادي الزمالك على سموحة بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مؤخرًا، معبرة عن سعادتها بالنتيجة.

تعليق راندا على فوز الزمالك

وكتبت راندا عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "بعد الماتش.. بشكر الكابتن معتمد جمال، وبشكر جماهير الزمالك اللي بيروحوا الاستاد واللي مش بيروحوا، وبشكر جدًا المهدي سليمان، وإنت سبب من أسباب مكسبنا النهارده".

وأضافت: "حاجة مهمة وأخيرة.. ناصر منسي وحسام عبد المجيد، حبنا ليكم وتشجيعنا ليكم قبل كده، مش هيخلينا نغفر اللي بيحصل ده.. فوقوا، إنتوا بتلعبوا في الزمالك، ده كان حلم بالنسبة لكم".

وفي سياق آخر، حرصت راندا البحيري على دعم لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، بعد إصابته خلال مباراة فريقه أمام إنبي، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-0.

تعليق راندا البحيري على إصابة إمام عاشور

وكتبت في منشور آخر: "للأسف شكوك في رباط صليبي لنجم المنتخب المصري والنادي الأهلي إمام عاشور.. ألف سلامة عليك، ويارب تطلع حاجة بسيطة بعد الكشف والأشعة، وربنا يطمنّا عليك".

