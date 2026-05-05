ينتظر عشاق الدراما التلفزيونية عرض عدد من المسلسلات الأوف سيزون، التي يتعاون خلالها نخبة من ألمع النجوم.

وتشهد الساحة الفنية هذا العام منافسة شرسة بين عدد من المسلسلات المتنوعة ما بين الإثارة والتشويق والاجتماعي والرومانسي وغيرها من الأعمال المقرر عرضه عبر العديد من المنصات الرقمية والقنوات التلفزيونية.

ونقدم لكم في هذا التقرير أبرز مسلسلات الأوف سيزون لعام 2026:

"لعبة جهنم"

روج الفنان محمد فراج لشخصيته ضمن أحداث قصة "لعبة جهنم" من مسلسل "القصة الكاملة"، استعدادا لعرضه على منصة "شاهد" خلال الفترة المقبلة.

نشر فراج صورا من كواليس شخصيته عبر حسابه على "فيسبوك"، ظهر خلالها بشكل مختلف تماما عن ما اعتاده جمهوره منه، إذ ظهر في زي شاب يمر بالعديد من الأحداث المشوقة.

"ابن النصابة"

تنتظر الفنانة كندة علوش عرض مسلسلها الجديد "ابن النصابة" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث المسلسل حول رانيا، المحامية المتفانية التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها فجأةً، لتتحول إلى امرأة قوية تسعى للانتقام واستعادة حياتها بطرقها الخاصة بالتعاون مع ابنها.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من ياسمينا العبد، معتز هشام، حمزة دياب، انتصار، حازم إيهاب، تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، إخراج أحمد عبد الوهاب.

"شاهد قبل الحذف"

المسلسل يشارك ببطولته مجموعة من النجوم هم تارا عماد، علي الطيب، سما إبراهيم، محمد رضوان، سلوى عثمان، تأليف أمين جمال وشريف يسري، إخراج محمد أسامة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي إنساني حول تورط الشخصيات في قضايا غسيل أموال وتغيرات حياتية، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

"قتل اختياري"

يسلط العمل الضوء على معاناة الأمهات في تربية أطفالهن من ذوي متلازمة داون، إذ تبدأ الأحداث مع زوجين يكتشفان إصابة الجنين بالمتلازمة؛ فيتمسك الأب بفكرة الإجهاض، بينما تصر الأم على استكمال الحمل، لتتطور القصة كاشفة عن صراع إنساني عميق واختبار حقيقي لقدرة الأسرة على مواجهة التحديات بعد ولادة الطفل.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد خالد صالح، ركين سعد، انتصار، رشدي الشامي، تأليف أمين جمال ومحمد السوري، إخراج محمد بكير.

"بنج كلي"

المسلسل يسلط الضوء على الصراعات والمعضلات اليومية التي تمر داخل المستشفيات، سواء كانت قضايا طبية، أخطاء، قرارات صعبة أو مواقف إنسانية مؤثرة تجمع بين التوتر والإثارة والدراما.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من سلمى أبو ضيف، دياب، علا رشدي، كمال أبو رية، محمد مهران، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج نادين خان.

"طاهر المصري"

المسلسل من بطولة النجم خالد النبوي، وتدور الأحداث حول مدرب كرة سلة يواجه صراعات اجتماعية وإنسانية معقدة، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد خالد وإنتاج شركة "أروما ستوديوز" للمنتج تامر مرتضى

ويمثل المسلسل عودة الفنان خالد النبوي للدراما التلفزيونية منذ آخر أعماله "سراب" الذي عرض عام 2025.

الفرنساوي

على الرغم من عرضه، إلا أن مسلسل "الفرنساوي" يظل من أبرز مسلسلات الأوف سيزون هذا العام، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

تدور أحداث المسلسل حول خالد مشير، المحامي الذكي والداهية الذي لا يؤمن بالعدالة المطلقة قدر إيمانه بقوة النص القانوني. يُعرف في الوسط القانوني بقدرته الفائقة على قلب الموازين، ليس بالبحث عن الحقيقة، ولكن عبر استغلال ثغرات القانون وتطويعها لصالح موكليه.

وشارك ببطولة المسلسل كل من عمرو يوسف، جمال سليمان، سامي الشيخ، سوسن بدر، تأليف وإخراج آدم عبد الغفار.

