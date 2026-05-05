واجه فيلم الدراما والأكشن "Desert Warrior" فشلا في شباك التذاكر الأمريكي والعالمي، على الرغم من مشاركة عدد من ألمع نجوم هوليوود والسينما السعودية بأحداث الفيلم.

عرض الفيلم تجاريا يوم 24 أبريل الماضي، وحقق إيرادات عالمية بلغت 695 ألف دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 150 مليون، ليصبح الفيلم واحد من أفشل أفلام 2026 سواء في شباك التذاكر الأمريكي والعالمي.

كما حاز الفيلم على مراجعات نقدية سيئة للغاية، وكشف موقع "IMDB" العالمي عن تقييم الفيلم الذي حاز على 2.6/10.

كواليس فيلم "Desert Warrior"

تدور أحداث الفيلم في الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي، حيث تتحدى الأميرة هند (عائشة هارت) مصيرها، رافضةً أن تصبح محظية للإمبراطور كسرى (السير بن كينغسلي) القاسي، وتهرب هند إلى الصحراء مع والدها، فتُطارد من قبل جيش لا يرحم، وتُجبر على الوثوق بقطاع طرق أسطوري (أنتوني ماكي) ليُطلعها على أسراره، ومن هاربة إلى محاربة لا تعرف الخوف، توحد هند القبائل المتحاربة في معركة مصيرية - معركة ذي قار، وهي معركة ستغير مجرى التاريخ إلى الأبد.

أبطال فيلم محاربة الصحراء

وشارك ببطولة الفيلم كل من أنتوني ماكي، بن كينجسلي، نبيل الوهابي، نعمان اجار، غسان مسعود تأليف إيريكا بيني وجراي روس وديفيد سيلف، إخراج روبرت ويات.

فيلم مايكل

وأوضحت العديد من التقارير العالمية أن من أهم أسباب فشل الفيلم تجاريا، هو توقيت عرضه، إذ عرض الفيلم بالتزامن مع عرض فيلم السيرة الذاتية "Michael" الذي تدور أحداثه حول السيرة الذاتية لأسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون، وتحقيق الفيلم إيرادات فاقت كل التوقعات وأصبح أعلى افتتاحية لفيلم سيرة ذاتية في تاريخ السينما بأكثر من 200 مليون دولار.

