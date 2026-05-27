شاركت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، هنأت من خلاله جمهورها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكشفت تفاصيل ما تعرضت له خلال الساعات الماضية.

وقالت فيفي خلال الفيديو: "صاحية الساعة 5 بعد الضهر أو 6، لأن حصلي ظروف كده، وعايزة أقولكم عليها برضه. القر ورايا ورايا، لكن برضه كل سنة وأنتم طيبين، ومصر أم الدنيا والعالم العربي كله".

وأضافت: "االعجل هرب، وكان عندي خروف فوق السطوح انتحر ورمى نفسه من فوق، واضطرينا نشتري حاجات تانية جديدة. كل سنة وأنتم طيبين، ومقرور عليا، العجل هرب والخروف رمى نفسه من الدور الخامس. بحبكم أوي يا جماعة، وكل سنة وأنتم طيبين. لسه دلوقتي حالًا جبنا جديد وعملناه، وهاكل دلوقتي، اتفضلوا معايا. الله يعوض عليّا في اللي راح، متشكرة جدًا، وكل سنة وأنتم طيبين".

وكانت فيفي عبده تصدرت التريند مؤخرًا بعد ظهورها في العرض الخاص لفيلم "7 Dogs"، وسؤالها عن النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، وردت بطريقتها العفوية قائلة: "لا معرفهاش.. مين بيلوتشي دي؟ هشوفها.. مجابونيش أنا ليه في الفيلم؟ كان لازم يجيبوني أنا"، وأثار الفيديو حالة من التفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

