احتفل الجمهور بالذكرى الخامسة لوفاة أسطورة الكوميديا سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا في 20 مايو عام 2021 بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال الناجحة في السينما والمسرح والتليفزيون.

وفي هذا السياق، نعرض لكم كواليس الشائعات التي لاحقت سمير غانم والفنان جورج سيدهم، وتداول وقتها عن وجود خلاف بينهما خلال فترة عملهما ضمن فرقة "ثلاثي أضواء المسرح".

وحققت الفرقة نجاحا كبيرا خلال فترة الستينيات، قبل أن تتوقف بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970.

شائعة خلاف سمير غانم وجورج وسوف سبب دخول صفاء أبو السعود الفرقة بدلا منه

خلال فترة ازدهار الفرقة، انتشرت شائعات حول وجود خلاف بين سمير غانم وجورج سيدهم، خاصة أثناء سفرهما إلى الولايات المتحدة عام 1975، وهي الرحلة التي حلت خلالها الفنانة صفاء أبو السعود بدلا من سمير غانم.

وفيما بعد، أوضح الطرفان أن ما حدث لم يكن خلافا شخصيا، وإنما بسبب ارتباطات والتزامات فنية فقط.

وخلال لقاء تلفزيوني، تحدث جورج سيدهم عن الأمر بحسه الفكاهي، قائلا: "بمنتهى الصراحة هما نقطتين هما سبب خلافي مع سمير غانم، الأولى إنه عاوزني ألبس باروكة رجالي علشان أبقى زيه وأنا رفضت لإني مقتنع حتى الآن بشعري الطبيعي".

وتابع مازحا: "والتانية إن سمير غانم حاسس إني بخس وهو بيتخن علشان كده بيحقد عليا".

وفاة سمير غانم وأبرز أعماله

ورحل سمير غانم في 20 مايو 2021 عن عمر ناهز 84 عاما، إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، بعدما قدم رحلة فنية طويلة مليئة بالنجاحات.

ومن أبرز أعماله: "30 يوم في السجن"، و"البعض يذهب للمأذون مرتين"، و"الرجل الذي عطس"، و"اقتل مراتي ولك تحياتي"، و"الكابتن وصل"، و"عريس في اليانصيب"، و"الراقصة والحانوتي".



