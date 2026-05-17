علق المخرج والمنتج مجدي الهواري، على خسارة نادي الزمالك نهائي بطولة الكونفدرالية في المباراة التي جمعته مساء السبت على استاد القاهرة الدولي، وانتهت بفوز فريق اتحاد العاصمة بركلات الترجيح.

نشر الهواري تعليقه على المباراة وكتب: "طب والمصحف زعلانين على الأربعة مليون دولار دول، معلش، بس لازم تدبحوا، فيه حاجة غلط"، وأشار الهواري لمبلغ الـ 4 مليون دولار، نظرا لأن نادي الزمالك كان سيتحصل على هذا المبلغ في حالة فوزه بالمباراة.

مجدي الهواري يواصل الترويج لمسلسلات "القصة الكاملة"

يواصل مجدي الهواري الترويج لعدد من المسلسلات التي يشارك خلالها كمنتج والمأخوذة من قصص حقيقية بعنوان "القصة الكاملة"، وأعلن مؤخرا عن عناوين عدد من هذه المسلسلات التي يقوم ببطولتها مجموعة من ألمع النجوم منها مسلسل "ما لم يحكى عن بني مزار" بطولة الفنان ميشيل ميلاد وأحمد عبد الوهاب، ومسلسل "لعبة جهنم" بطولة الفنان محمد فراج وغادة طلعت.

آخر مشاركات مجدي الهواري الإخراجية

كانت آخر مشاركات المخرج مجدي الهواري بمسلسل "دايمًا عامر" بطولة الفنان مصطفى شعبان وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2022.

تدور أحداث المسلسل حول عامر الذي ينتحل شخصية دكتور تربوي للدخول إلى مدرسة الرؤية والعمل بداخلها بعدما يتفق مع صديقه لطفي سكرتير مديرة المدرسة زهرة وينجح في الحصول على ثقة وحب الناس من حوله ولكنه يُخفي شئ ما عن الجميع.

وشارك ببطولة المسلسل كل من سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبد الجليل، ميرنا نور الدين، تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إخراج مجدي الهواري.

