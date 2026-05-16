كشف الفنان محمود حجازي كواليس اتهامه بالتحرش الجنسي من قبل فتاة أجنبية، خلال وجوده ضيفا على برنامج "كلام الناس" تقديم الإعلامية ياسمين عز والمعروض على قناة "Mbc مصر".

تطرق محمود حجازي خلال حديثه عن أزمته مع الفتاة الأجنبية واتهامها له بالتحرش، إلى جانب مشاريعه الفنية خلال الفترة الكقبلة، وعلاقته بنجوم الوسط الفني.

وبسؤاله من قبل الإعلامية ياسمين عز: "خدتك وطلعتوا على أوضتها عملتوا ايه؟".

ورد عليها قائلا: "معملتش أي حاجة أنا كنت قاعد في البلكونة أصلا على التليفون وعملت لي كوباية شاي، وانا كنت مشغول أصلا في التليفون، وفضلنا نتكلم شوية وقالت لي مصر وحشاني، وفضلنا قاعدين انا وهي ساعة وتلت، ولقيت الموضوع مش لذيذ وعاوزة توديني في حته مش لذيذة، أخدت بعضي ومشيت".

أول تعليق من محمود حجازي بعد قرار المحكمة بسفر نجله مع والدته خارج البلاد

علق الفنان محمود حجازي على قرار المحكمة بمغادرة نجله خارج البلاد بعد صدور حكم بتمكينه من السفر للخارج رفقة والدته.

نشر الفنان محمود حجازي صورة له وهو يحمل نجله على عنقه عبر صفحته على "فيسبوك" وكتب: "هتفضل موجود جوايا حتى لو انت مش بين إيدي، اللهم لا اعتراض".

اخر مشاركات محمود حجازي الفنية

كانت آخر مشاركات محمود حجازي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "بيت بابا" الذي عرض مطلع العام الجاري.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، وبعد تقاعده من عمله كناظر لإحدى المدارس لسنوات طويلة، يتفرغ الناظر لرعاية عائلته، لكنه يكتشف الفوضى الكبيرة والخلل الذي أصبح من الصعب إصلاحه، ليكتشف أن إدارة شؤون الأسرة أصعب بكثير من إدارة مدرسة بأكملها.

وشارك ببطولة الفيلم كل من محمد أنور، محمد محمود، انتصار، مريم الجندي، سامي مغاوري، تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسري، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

