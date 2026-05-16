"من ألذ الأفلام اللي عملتها".. محمد إمام يروج لفيلم "صقر وكناريا" قبل عرضه بالسينمات

كتب : مروان الطيب

09:00 ص 16/05/2026 تعديل في 10:37 ص

الفنان محمد إمام

كشف الفنان محمد إمام، نجل الزعيم عادل إمام عن مشاهدته النسخة النهائية لفيلم "صقر وكناريا" استعدادا لعرضه بالسينمات شهر يوليو المقبل.

نشر محمد إمام صورة له عبر حسابه على "فيسبوك" وكتب: امبارح اول مرة اتفرج على فيلم صقر وكناريا، من ألذ الافلام اللي عملتها لحد دلوقتي، إن شاء الله يعجبكم جداً، يونيو ٢٠٢٦ بجميع سينمات الوطن العربي".

طرح البوسترات الرسمية لفيلم "صقر وكناريا" استعدادا لعرضه في موسم صيف 2026

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "صقر وكناريا" عدد من البوسترات الدعائية الرسمية للفيلم استعدادا لعرضه بالسينمات ضمن موسم أفلام الصيف 2026.

تصدر البوسترات بطلي الفيلم الفنان محمد إمام والفنان شيكو في أول تعاون لهما على شاشة السينما.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول صقر الذي يقع في حب كناريا، لتتعقد قصة حبهما بسبب مشاكل عائلية.

يشارك ببطولة الفيلم كل من خالد الصاوي، إنتصار، نسرين أمين، يارا السكري، تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي.

آخر أعمال محمد إمام في الدراما التلفزيونية

كانت آخر أعمال محمد إمام في الدراما التلفزيونية بمسلسل "الكينج" وتم عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث مسلسل "الكينج" في إطار الدراما الشعبية، إذ يواجه صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، الكثير من العقبات في حياته، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر.

وشارك ببطولة المسلسل كل من ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، حنان مطاعو، سامي مغاوري، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

