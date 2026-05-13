انتقد الإعلامي عمرو أديب، تراجع جودة خدمات الاتصالات في مصر، مشيرًا إلى صعوبة إجراء المكالمات واستمرار انقطاعها رغم زيادة أسعار الخدمات.

وقال "أديب" خلال تدوينة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "جايز أنا عندي مشكلة، بس اليوم كله الاتصالات صعبة.. عادي وفيس تايم وحمام زاجل".

عمرو أديب ينتقد تراجع جودة الاتصالات

أضاف عمرو أديب: "طيب زودنا الأسعار ناخد خدمة طبيعية، حتى اللي هو القدرة على الاتصال والكلام في مكالمة تستمر شوية دون انقطاع، أو إنك تحاول الاتصال عشر مرات علشان تلقط مرة".

واختتم الإعلامي تدوينته قائلًا: "فكرتوني بأيام ما كنا نقعد جنب عدة التليفون نستنى الحرارة.. شيء غريب بجد!".

وأثار منشور الإعلامي عمرو أديب، تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اشتكى عدد من المتابعين من تراجع جودة خدمات الاتصالات وضعف الشبكات في بعض المناطق، بالتزامن مع ارتفاع أسعار خدمات المحمول والإنترنت خلال الفترة الأخيرة.



