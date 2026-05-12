بكلمات مؤثرة..خالد الجندي ينعى الفنان عبد الرحمن أبو زهرة ماذا قال؟

كتب : سهيلة أسامة

04:55 م 12/05/2026 تعديل في 05:04 م
    عبد الرحمن ابو زهرة وشخصية الحجاج
    عبد الرحمن ابو زهرة- المعلم سردينة
    الراحل عبد الرحمن أبو زهرة
    عبد الرحمن أبو زهرة (2)
    عبد الرحمن أبو زهرة
    عبد الرحمن أبو زهرة الفنان الكبير
    الفنان عبد الرحمن أبو زهرة والفنانة سعاد حسني
    الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة
    عبد الرحمن أبو زهرة مع منةشلبي
    الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة
    الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة في كواليس التصوير
    عبد الرحمن أبو زهرة في بداياته الفنية

نعى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، معبرًا عن حزنه العميق لرحيله، ومؤكدًا أن فقدان أهل الفضل يترك أثرًا كبيرًا في النفوس.

وقال الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء، إنه شارك في صلاة الجنازة على الفقيد، وحرص على الدعاء له والثناء عليه بما يستحق، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى مرافقة الجثمان إلى المقابر لولا ارتباطه ببرنامجه.

وأضاف أن الراحل كان أخًا وحبيبًا وصديقًا، ورجلًا صاحب قيم، ومحبًا لآل بيت رسول الله ﷺ، خاصة سيدنا الحسين رضي الله عنه، وكان دائم الذكر لله وتلاوة القرآن وفعل الخيرات.

وأكد الجندي أن الراحل كان إنسانًا عظيمًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مشيرًا إلى ذكرياته الطيبة معه، حيث كان لا يفارق ذكر الله لسانه، داعيًا الله أن يرحمه رحمة واسعة، ويغفر له، ويسكنه فسيح جناته.

وأوضح أن الإنسان بطبيعته له حسنات وسيئات، لكن الواجب عند الحديث عن الموتى هو ذكر محاسنهم فقط، وعدم الخوض في أخطائهم، لافتًا إلى أن من يستر الناس يستره الله، ومن يعين غيره يعنه الله، مستشهدًا بمعاني الرحمة والستر في التعامل بين الناس.

وشدد على أن الكمال ليس من صفات البشر، وأن الجميع يرجو من الله المغفرة وقبول الحسنات، داعيًا إلى التوبة ورد الحقوق إلى أصحابها، مؤكدًا أن حقوق العباد لا تسقط إلا بردها، بينما ما دون ذلك يرجى فيه العفو والمغفرة من الله.

ولفت إلى أن أعظم ما يتمناه الإنسان هو أن يلقى الله على الإسلام، مستشهدًا بقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون"، داعيًا الجميع إلى مراجعة النفس والتوبة الصادقة.

عبد الرحمن أبو زهرة خالد الجندي

