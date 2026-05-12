نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، بعد مسيرة فنية طويلة وحافلة بالعطاء والإبداع في مجالات الدراما والسينما والمسرح.

ماذا قال خالد عبد العزيز بشأن وفاة عبد الرحمن أبو زهرة؟

أكد المهندس خالد عبد العزيز، أن الفنان الراحل كان نموذجًا للفن الأصيل، وصاحب مدرسة فنية خاصة، نجح من خلالها في ترك بصمة لا تُنسى في تاريخ الفن المصري والعربي، مشيرًا إلى أن الساحة الفنية فقدت برحيله قيمة كبيرة وفنانًا فريدًا يصعب تعويضه.

وأشار المجلس، في بيان النعي، إلى أن الراحل قدّم على مدار مشواره أعمالًا خالدة أثرت وجدان الجمهور العربي، واستطاع بموهبته الكبيرة أن يحجز مكانة متميزة بين كبار نجوم الفن.

وتقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفنان الراحل ومحبيه في مصر والعالم العربي، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

