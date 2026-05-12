إعلان

" فنان فريد يصعب تعويضه".. الأعلى للإعلام ينعي عبدالرحمن أبو زهرة

كتب : أحمد العش

12:02 ص 12/05/2026

عبد الرحمن أبو زهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، بعد مسيرة فنية طويلة وحافلة بالعطاء والإبداع في مجالات الدراما والسينما والمسرح.

ماذا قال خالد عبد العزيز بشأن وفاة عبد الرحمن أبو زهرة؟

أكد المهندس خالد عبد العزيز، أن الفنان الراحل كان نموذجًا للفن الأصيل، وصاحب مدرسة فنية خاصة، نجح من خلالها في ترك بصمة لا تُنسى في تاريخ الفن المصري والعربي، مشيرًا إلى أن الساحة الفنية فقدت برحيله قيمة كبيرة وفنانًا فريدًا يصعب تعويضه.

وأشار المجلس، في بيان النعي، إلى أن الراحل قدّم على مدار مشواره أعمالًا خالدة أثرت وجدان الجمهور العربي، واستطاع بموهبته الكبيرة أن يحجز مكانة متميزة بين كبار نجوم الفن.

وتقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفنان الراحل ومحبيه في مصر والعالم العربي، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو- صدمة فتوح أحمد على الهواء بسبب وفاة عبد الرحمن أبو زهرة

أول تعليق من نقابة المهن التمثيلية بعد وفاة عبد الرحمن أبو زهرة

وفاة عبدالرحمن أبو زهرة بعد صراع مع المرض.. تعرف على التفاصيل

الأعلى للإعلام عبد الرحمن أبو زهرة خالد عبد العزيز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بيفكروا سنة قبل القرار".. مواليد أكثر الأبراج ترددا في اتخاذ القرارات
علاقات

"بيفكروا سنة قبل القرار".. مواليد أكثر الأبراج ترددا في اتخاذ القرارات
"بعلم فلسطين".. لامين يامال يخطف الأنظار خلال احتفال برشلونة بلقب الدوري
رياضة عربية وعالمية

"بعلم فلسطين".. لامين يامال يخطف الأنظار خلال احتفال برشلونة بلقب الدوري
بعد رفض ترامب للمقترح الإيراني.. طهران تلوّح بضرب مصالح أمريكية
شئون عربية و دولية

بعد رفض ترامب للمقترح الإيراني.. طهران تلوّح بضرب مصالح أمريكية
ترامب يواصل هجومه على طهران: المراوغة الإيرانية تُعيق التوصل لاتفاق
شئون عربية و دولية

ترامب يواصل هجومه على طهران: المراوغة الإيرانية تُعيق التوصل لاتفاق
"خلي بالك".. أبراج قد تواجه تعثرات مفاجئة في آخر 10 أيام من مايو
علاقات

"خلي بالك".. أبراج قد تواجه تعثرات مفاجئة في آخر 10 أيام من مايو

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس جامعة الأزهر يعلن إنشاء مركز للطب النبوي ونائبه ينفي .. القصة الكاملة
"ارحمونا في هذه اللحظة".. أول تعليق لأسرة عبدالرحمن أبو زهرة بشأن وصيته
بعد ظهوره في إسرائيل.. هل ينتشر فيروس هانتا في الشرق الأوسط؟
"المعلم إبراهيم سردينة".. أشهر 10 أعمال فنية للراحل عبدالرحمن أبو زهرة