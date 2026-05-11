تصدر عربيًا.. عمرو دياب يصعد للمركز 151 عالميا ويقتحم قائمة أقوى الفنانين رقميًا

كتب : مصراوي

03:20 ص 11/05/2026

عمرو دياب

صعد الفنان عمرو دياب إلى المركز 151 عالميا في تصنيف "Global Digital Artist Ranking" الصادر عن موقع Kworb، ليصبح الفنان العربي الأعلى تواجدا في القائمة، بالإضافة إلى تعزيز حضوره العالمي ضمن قائمة المتفوقين عالميا.

وبهذا المركز أصبح الفنان عمرو دياب متفوقا على عدد من أبرز نجوم الموسيقى العالميين، مثل: "Beyoncé وMaluma وEminem وفرق عالمية مثل The Rolling Stone وNirvana".

يُعد تصنيف "Global Digital Artist Ranking" واحدا من أبرز المؤشرات الرقمية التي تقيس قوة وحضور الفنانين عالميا عبر مختلف المنصات الموسيقية.

ويعتمد التصنيف على تحليل الأداء الرقمي بشكل مستمر من خلال بيانات منصات كبرى مثل: "Spotify وApple Music وiTunes وYouTube وShazam"، بالإضافة إلى حجم الانتشار والاستماع في مختلف دول العالم.

ويكتسب الإنجاز أهمية أكبر بالنظر إلى أن التصنيف لا يحتسب أرقام الاستماع الخاصة بمنصة أنغامي، رغم أن عمرو دياب يُعد الفنان الأكثر استماعا على المنصة بأكثر من 3 مليارات استماع، وهو ما يعكس حجم حضوره الرقمي الحقيقي في المنطقة، ويؤكد استمرار تفوقه كأكثر فنانين الشرق الأوسط تأثيرا في العالم.

