تواصل الفنانة جيهان الشماشرجي الترويج لفيلمها الجديد الكلام على إيه، والمقرر عرضه في السينمات يوم الخميس المقبل 14 مايو، ضمن خريطة أفلام صيف 2026.

هكذا روجت جيهان الشماشرجي للفيلم

وأثارت جيهان الجدل بصورة عبر حساباتها مع الفنان حاتم صلاح، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. بوركت فاتحة العمر معك، الحمد لله الذي بكرمه ألف القلوب وبنعمته تتم الصالحات، تم بحمد الله عقد قراني على من ارتضيتها رفيقة للدرب ونبضا للقلب وشريكة للحياة".

وأضافت: "اللهم اجعلها لي ونسا صالحا وبيتا آمنا وحبا نرضى عنه وترضى عنه يا رب العالمين، فيلم الكلام على إيه الخميس ١٤ مايو في كل سينمات مصر والوطن العربي".

أحداث وأبطال فيلم الكلام على إيه

تدور أحداث الفيلم حول أربع حكايات لأزواج من خلفيات وأعمار مختلفة، يجتمعون في ليلة الزفاف، لكن تتحول هذه الليلة إلى مواقف كوميدية وأزمات مفاجئة تختبر علاقاتهم وتكشف طبيعة كل زوجين.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد حاتم، اية سماحة، سيد رجب، مصطفى غريب، حاتم صلاح، جيهان الشماشرجي، تأليف أحمد بدوي، إخراج ساندرو كنعان.

