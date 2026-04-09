دعم عدد كبير من نجوم الوسط الفني، الشعب اللبناني بسبب مواصلة الكيان الصهيوني قصف عدد من البلدان والأحياء السكنية هناك خلال الساعات الماضية.

وكان من أبرز هؤلاء النجوم الفنانة إلهام شاهين، الفنانة أسماء جلال، الفنانة دينا فؤاد، الفنانة ريم البارودي، الفنانة سيرين عبد النور، الفنانة ليلى أحمد زاهر، الفنانة هنا شيحة وآخرون.

ونقدم لكم في هذا التقرير نجوم دعموا الشعب اللبناني في محنته:

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين، صورة لها وهي تبكي عبر صفحتها على "إنستجرام"، وعلقت: "قلبي مع لبنان، الله يرحم شهدائها ويشفي كل جريح".

أسماء جلال

نشرت الفنانة أسماء جلال، صورة لشجرة الأرز اللبناني وهي تحترق عبر خاصية الاستوري على إنستجرام، وعلقت: "بردا وسلاما على لبنان".

دينا فؤاد

نشرت الفنانة دينا فؤاد، صورة لعلم لبنان عبر صفحتها على انستجرام، وكتب عليها: "ادعو للبنان".

ريم البارودي

أعادت الفنانة ريم البارودي نشر مقطع فيديو عبر صفحتها على انستجرام، ظهرت خلاله قيام أحد الأشخاص بإشعال شمعة من أجل لبنان.

ساندي

نشرت الفنانة ساندي التونسية، صورة للعلم اللبناني عبر صفحتها على انستجرام وكتب عليها: "ادعو للبنان".

سيرين عبد النور

تضامنت الفنانة سيرين عبد النور مع الشعب اللبناني، وأعادت نشر صورة للعلم اللبناني وظهر وكأنه يقطر دما لما يحدث هناك.

ليلى أحمد زاهر

تضامنت الفنانة ليلى أحمد زاهر مع الشعب الليبناني، وأعادت نشر صورة للبنان، كتب عليها: "اللهم بردا وسلاما على لبنان، اللهم اشفي جرحاهم وارحم موتاهم".

مايان السيد

كشفت الفنانة مايان السيد عن تضامنها مع الشعب اللبناني، ونشرت صورة عبر صفحتها على انسشتجرام، كتب عليها: "لبنان منا ونحن منه لنرفض الظلم أينما حل في غزة ولبنان وكل مكان".

هنا شيحة

أعادت الفنانة هنا شيحة نشر صورة لشجرة الأرز اللبناني عبر صفحتها على انستجرام، كتب عليها: "رب أجعل هذا البلد امنا مطمئنا".

