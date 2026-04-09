أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل في دورته العاشرة التي تقام في الفترة من 20 إلى 25 إبريل الجاري.

وتحمل الدورة العاشرة اسم الفنانة الكبيرة عزيزة أمير بمناسبة مرور 125 سنة على ميلادها.

أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل

ويرأس لجنة تحكيم الفيلم الطويل المخرجة وكاتبة السيناريو البولندية دي كيه فيلخمان (دوروتا كوبييلا فيلخمان)، والنجمة المصرية حنان مطاوع.

كما تضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل الفنانة الأسبانية أبريل فيلا، والإعلامية المغربية فاطمة النوالي آزر، والإعلامية التونسية لمياء بلقايد قيقة.

الدورة العاشرة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

وتقام الدورة العاشرة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام، برعاية وزارات الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وبالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرعاية البنك الأهلي المصري، ونقابة السينمائيين، ومؤسسة دروسوس، وشركة مصر للطيران، وشركة ريد ستار.

خاص| "الألبوم الحزين".. تفاصيل تعاون أحمد سعد مع الشاعر حسام سعيد

كندة علوش تعلق على أحداث لبنان: "يا رب تكون آخر الشدائد"