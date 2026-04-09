في دورته العاشرة.. مهرجان أسوان لأفلام المرأة يعلن لجنة تحكيم الفيلم الطويل

كتب : منال الجيوشي

03:43 م 09/04/2026

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل في دورته العاشرة التي تقام في الفترة من 20 إلى 25 إبريل الجاري.

وتحمل الدورة العاشرة اسم الفنانة الكبيرة عزيزة أمير بمناسبة مرور 125 سنة على ميلادها.

ويرأس لجنة تحكيم الفيلم الطويل المخرجة وكاتبة السيناريو البولندية دي كيه فيلخمان (دوروتا كوبييلا فيلخمان)، والنجمة المصرية حنان مطاوع.

كما تضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل الفنانة الأسبانية أبريل فيلا، والإعلامية المغربية فاطمة النوالي آزر، والإعلامية التونسية لمياء بلقايد قيقة.

وتقام الدورة العاشرة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام، برعاية وزارات الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وبالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرعاية البنك الأهلي المصري، ونقابة السينمائيين، ومؤسسة دروسوس، وشركة مصر للطيران، وشركة ريد ستار.

