كسف مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن الأفلام المشاركة في دورته العاشرة ،التي ستعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري.

دورة تحمل اسم عزيزة أمير

الدورة العاشرة تحمل اسم الفنانة الكبيرة عزيزة أمير بمناسبة مرور 125 سنة على ميلادها، ويصل عدد الأفلام المشاركة إلى 65 فيلما من 33 دولة.

أما عن مسابقات الدورة العاشرة بالمهرجان هي:

مسابقة الأفلام الطويلة

يشارك في مسابقة الأفلام الطويلة 10 أفلام هي: "ولادة أخرى" من طاجكستان، و"كومبارسا" من جواتيمالا، و"دنيا" من تونس، و"المتعجّبون" من فرنسا، و"عاملها كسيدة" من هولندا، و"هجرة" وهو إنتاج مشترك بين السعودية و مصر والمملكة المتحدة، إلى جانب فيلمي "صيف جايا" و"البارونات" وهما إنتاج مشترك بين دولتي فرنسا وبلجيكا، وفيلم "ابنة الكوندور" وهو إنتاج مشترك بين بوليفيا وبيرو وأوروجواي، وفيلم "البيت البرتغالي" وهو إنتاج مشترك بين البرتغال وأسبانيا.

مسابقة الفيلم القصير

ويشارك في مسابقة الفيلم القصير 21 فيلما هي: "باقي الليل"، "من أعلى الأصوات" من مصر، "هذا البيت لنا" من فلسطين، "ما لم تقله الجدران" من السودان، "انفجر الجحيم في اليوم السابق" من تركيا، "فتاة عيد الميلاد" من الإمارات، "ارتزاز" من السعودية، "عم تسبح" من لبنان، "القمر الخفي" من إيران، "أهوجادا" من الأرجنتين، "النموذج الكانيبالي" من إيطاليا، "مجنونة بك" من إسبانيا، "الكلب والذئب" من جمهورية التشيك، "القطع" من بولندا، "لقد قضينا وقتًا ممتعًا" من فرنسا.

كما يشارك أيضاً بمسابقة الأفلام القصيرة فيلم "ريح في الرماد" من الصين، "الجدار الرقيق" من بيرو، "كرسي اسمه مورا" وهو إنتاج مشترك بين هندوراس والأرجنتين، "علي" وهو إنتاج مشترك بين الفلبين وبنجلاديش، "مانجو" وهو إنتاج مشترك بين المملكة المتحدة وفرنسا، و"المينة" وهو إنتاج مشترك بين فرنسا وقطر والمغرب.

مسابقة أفلام ذات أثر

بينما يشارك في مسابقة أفلام ذات أثر 9 أفلام مصرية هي: "الدرج، "على طريقة أمي"، "فايزة"، "تهويدة ما بعد النوم"، "ياللا عجل"، "بين دارين"، "نص ضل"، "الفراشة"، و"السيدة بسيمة".

مسابقة أفلام الجنوب

كما يعرض في مسابقة أفلام الجنوب 10 أفلام هي: "أربعين"، "من وتر إلى وطن"، "بيداي"، "مسافات"، "مابقاش براح"، "دير الحديد"، "بنات السيرة"، "حكاية التراب والماء والسفر"، "وردية تالتة"، و"الذكر الليثي" .

مسابقة أفلام الورش

ويعرض ضمن مسابقة أفلام الورش 15 فيلم، من نتاج برنامج التدريب في أسوان وأسيوط، حيث شارك في البرنامج 95 متدرب ويركز دعم الأصوات الجديدة وخاصة من النساء، حيث تمثل نسب مشاركة الفتيات اكثر من 60% من إجمالي المشاركين.