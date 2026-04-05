جوري بكر تلعب تنس ويارا السكري تؤدي مناسك العمرة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

كتب : معتز عباس

12:29 ص 05/04/2026
    يارا السكري
    جوري بكر
    نيللي كريم
    ملك زاهر وخطيبها شريف

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

جوري بكر

خطفت الفنانة جوري بكر، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على "انستجرام"، ، نالت من خلالها إعجاب متابعيها، حيث ظهرت خلالها وهى تمسك مضرب تنس داخل الملعب و مرتدية ملابس رياضية.

نيللي كريم

شاركت الفنانة نيللي كريم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة لها مع كلبها الصغير، وذلك في أحدث ظهور، على حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت: "سلام".

الراقصة دينا

شاركت الفنانة دينا جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورًا جديدة لها أثناء تواجدها في روسيا، وسط أجواء طبيعية، كما ظهرت مع عدد من الراقصات ضمن فعاليات مهرجان Saint Petersburg.

يارا السكري

شاركت الفنانة يارا السكري جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فيديو لها، ظهرت خلاله أمام الكعبة المشرفة، مرتدية عباءة وحجاب باللون الأسود.

ملك أحمد زاهر

شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر جمهورها لحظات مميزة من حياتها الشخصية، بعدما نشرت مجموعة صور جديدة تجمعها بخطيبها السيناريست شريف عمرو الليثي على موقع "انستجرام".

