ردت شمس البارودي على انتقادات مشاركتها في "حمام الملاطيلي، مؤكدة أنه عمل مع كبار المخرجين، وتكشف موقفها النهائي من العودة للتمثيل بعد وفاة حسن يوسف، مشددة على أن ما يتردد مجرد شائعات.

ماذا كتبت شمس البارودي؟

ردت الفنانة المعتزلة شمس البارودي على الانتقادات التي طالتها بسبب مشاركتها السابقة في فيلم حمام الملاليطي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.

وجاء رد شمس البارودي عقب تعليق أحد المتابعين الذي قال: "حد يصدق إن دي عملت حمام الملاطيلى.. أجرأ فيلم في السينما"، وهو ما دفعها للرد معبرة عن استيائها من هذا الحديث.

وقالت شمس البارودي في في إشارة إلى رفضها للهجوم على مشاركتها الفنية السابقة: "ده فيلم مع كبير المخرجين وكتير فنانات عملوا أدوار تمثيلية مشابهة.. وبتتفرج ليه".

ماذا تدور أحداث فيلم "حمام الملاطيلى"؟

في يوليو عام 1973، طرح المخرج الكبير صلاح أبو سيف واحدًا من أبرز أعماله السينمائية المثيرة للجدل، وهو فيلم حمام الملاطيلي، المأخوذ عن قصة للكاتب محسن زايد.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يُجبر على مغادرة الإسماعيلية عقب نكسة عام 1967، لينتقل مع أسرته إلى الريف، قبل أن يتجه إلى القاهرة سعيًا وراء فرصة عمل واستكمال دراسته في كلية الحقوق، لكنه يواجه واقعًا صعبًا يبدد طموحاته ويضعه أمام تحديات قاسية.

ويضطر الشاب للإقامة داخل "حمام الملاطيلى"، حيث تتشابك حياته مع فتاة ليل هاربة، تنشأ بينهما علاقة عاطفية، بينما تحاول هي التخلص من ماضيها والبدء من جديد، إلا أن محاولاتها تنتهي بشكل مأساوي بعدما تُقتل على يد عمها وابنه بدافع ما يسمى بـ"غسل العار".

ويعكس الفيلم، الذي جاء في سبعينيات القرن الماضي، رؤية جريئة لواحد من رواد الواقعية الاجتماعية في السينما المصرية، حيث قدّم من خلاله نقدًا حادًا لقضايا الفقر والاستغلال وازدواجية المعايير داخل المجتمع، عبر معالجة درامية صادمة ومباشرة.

شارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، من بينهم شمس البارودي، محمد العربي ويوسف شعبان، فايز حلاوة، نعيمة الصغير، عبدالغني النجدي، ناهد سمير، سعيد خليل، سعاد نصر، وغيرهم من النجوم.

حقيقة عودة شمس البارودي للتمثيل

في سياق متصل، كانت الفنانة قد حسمت الجدل المثار حول عودتها للتمثيل بعد وفاة زوجها الراحل حسن يوسف، مؤكدة أن ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: "أعلنت مرارًا أنني نسيت التمثيل، وكنت أردد دومًا أنني لا أجيد إلا شخصيتي الحقيقية، أما التمثيل فهو كذب يحاكي الحقيقة"، مشددة على أنها لن تعود إلى الساحة الفنية مجددًا.

وأضافت أنها تستعد للظهور إعلاميًا خلال الفترة المقبلة للحديث عن حياتها الأسرية ومسيرة زوجها الراحل، وذلك بالتنسيق مع نجلها عبد الله، الذي يعمل على إعداد تسجيل يوثق التاريخ الفني والعائلي لوالده.

ميرنا جميل تتصدر التريند لهذا السبب.. والجمهور يعلق - فيديو

قبل انطلاق تصويره.. أزمات واجهت مسلسل "طاهر المصري" لـ خالد النبوي