بالصور| إقبال جماهيري على عروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير والقاعات كاملة العدد

كتب : منى الموجي

09:56 م 28/04/2026
    إقبال جماهيري على عروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (1)
    إقبال جماهيري على عروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (4)
    إقبال جماهيري على عروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (3)

شهد مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير إقبال جماهيري وتزاحم كبير على قاعات العرض بالتزامن مع بدء الفعاليات اليوم الثلاثاء 28 أبريل، بعد حفل افتتاح الدورة الثانية عشرة الذي أقيم أمس الاثنين على مسرح سيد درويش- أوبرا الإسكندرية، بحضور نجوم الفن.

الجمهور يشاهد أفلام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وتوافد الجمهور بأعداد كبيرة على عروض الأفلام لترفع القاعة لافتة كامل العدد. تعرف على الأعمال التي تم عرضها وتنوعت بين الروائي والوثائقي والتحريك، وجاءت كالتالي:

العرض الأول من أفلام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

- حلم الإسكندرية (إسبانيا) – 19 دقيقة

- قدسية السماء (إيران) – 9 دقائق

- النسور (فرنسا – جنوب أفريقيا) – 15 دقيقة

- حتى شروق الشمس (مصر) – 10 دقائق

- هروب الدجاج (كوريا الجنوبية) – 22 دقيقة

- البرتقالة المُرّة (مصر) – 8 دقائق

العرض الثاني من أفلام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

- بئر قاري (تشاد) – 5 دقائق

- خطأ أكيد (فرنسا) – 22 دقيقة

- ارحل تبقى الذكرى (قطر) – 15 دقيقة

- احتراق صورة (مصر) – 14 دقيقة

- الأراضي الفارغة (مصر – أمريكا) – 18 دقيقة

- المكان المريح (بيلاروسيا) – 5 دقائق

- سامبا إلى الأبد (البرازيل) – 15 دقيقة

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويُقام برعاية وزارة الثقافة، هيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، ومحافظة الإسكندرية.

