احتفلت النجمة ليلى علوي بتكريمها من قبل إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وذلك بحفل الافتتاح الذي أقيم مساء أمس الاثنين.

ونشرت ليلى علوي صورا من كواليس حفل الافتتاح والتكريم عبر صفحتها على "انستجرام" وكتبت: "من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ومن قلب أسوان الساحرة، استلمت امبارح جائزة إيزيس ..الجايزة اللي اسمها لوحده مسؤولية كبيرة ومعنى أعمق من مجرد تكريم".

وتابعت: "إيزيس مش بس اسم جايزة لكنها رمز للقوة، للصبر، وللقدرة على الاستمرار رغم كل التحديات. ويمكن عشان كده الجايزة دي لمستني بشكل مختلف، حسّستني إن كل خطوة، بكل تعبها وشكّها، كان ليها معنى".

واختتمت حديثها قائلة: "من قلبي بقول شكراً لأسوان، شكراً لإيزيس وليحيا الفن، وتحيا الحكاية، وتحيا مصر".

اخر مشاركات ليلى علوي الفنية

وكانت آخر مشاركات ليلى علوي الفنية بفيلم "المستريحة" عام 2025، وشارك في بطولة الفيلم كل من محمود الليثي، نور قدري، مصطفى غريب، عمرو وهبة، تأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور، إخراج عمرو صلاح.

أعمال تنتظر عرضها ليلى علوي قريبا

تنتظر النجمة ليلى علوي عرض أحدث أعمالها السينمائية هذا العام بعنوان "ابن مين فيهم؟".

تدور أحداث الفيلم حول رشدي، رجل الأعمال المستهتر، يعيش حياة بلا قيود أو التزامات، حتى تنقلب حياته بالكامل بعد وفاة عمته التي تركت له ميراثًا ضخمًا بشرط العثور على ابنه من إحدى زيجاته العابرة. ترافقه المحامية ماجدة في هذه المهمة، لكن الخلافات بينهما تخلق توترًا دائمًا ومواقف متشابكة.

ويشارك بطولة الفيلم كل من رانيا يوسف، شيماء سيف، ويزو، أحمد عصام السيد، تأليف لؤيالسيد، إخراج هشام فتحي.

