كشفت منة شلبي عن جانب إنساني مؤثر في علاقتها بوالدها، في لقاء سابق عام 2024 ببرنامج بيت السعد، الذي يقدمه الفنانان أحمد سعد وعمرو سعد، حيث تحدثت بصراحة عن مشاعرها تجاهه وتأثيره الكبير في حياتها.

وأعربت منة شلبي عن حبها الشديد لوالدها، مؤكدة أنها كتبت له مؤخرًا رسالة مؤثرة في عيد ميلاده عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، قالت خلالها إنها تشكر الله عليه، كما وجهت الشكر لوالدتها لاختيارها له زوجًا، مشيرة إلى أنه كان دائمًا داعمًا لها ولم يحاول يومًا فرض شخصيتها أو تغييرها.

ماذا قالت منة شلبي عن والدها

وكتبت منة: "كتبت بوست لوالدي في عيد ميلاده أني بشكر ربنا وماما إنها اختارتك واتجوزتك لأنك بقيت أبويا وعمرك ما ضغت عليا وخلتني شخص غير نفسي وطول عمرك محترم وجميل وأصيل ومؤدب".

وأضافت أن والدها يتمتع بصفات مميزة جعلتها ترتبط به نفسيًا بشكل كبير، مؤكدة أنها تحب شخصيته كثيرًا وتتمنى وجود هذه الصفات في شريك حياتها المستقبلي.

ورغم ذلك، فاجأت منة الجمهور بتصريح صريح، حيث أكدت أنها قد تتردد إذا تقدم لها شخص يشبه والدها، موضحة أن السبب يعود إلى كونه كان “مزواجًا”، وهو أمر لا ترغب في تكراره في حياتها الزوجية.

وفاة والد منة شلبي

أعلن، منذ قليل، المنتج أحمد الجنايني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وفاة والد زوجته الفنانة منة شلبي.

وكتب أحمد الجنايني: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي حمايا الغالي محمد هشام الدين والد كل من مصطفى وإيمان ومنة شلبي، وأشهد الله أنه كان نعم الأب، طيب القلب ولم أرى منه إلا كل خير".

موعد ومكان جنازة والد الفنانة منة شلبي

وتقام صلاة الجنازة غدا الاثنين، عقب صلاة الظهر في مسجد الفاروق بالمعادي.





وفاة والد الفنانة منة شلبي

استعدادات ميرهان حسين لمهرجان هوليوود تخطف أنظار الجمهور