شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها صورًا جديدة عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها في أحدث ظهور لها أثناء رحلتها لأمريكا.

وظهرت إلهام شاهين برفقة الفنانة هالة صدقي والفنان هاني رمزي وعدد من أصدقائها، ولاقت الصور تفاعلًا من متابعيها.

تعليق إلهام شاهين على الصور



وعلقت إلهام شاهين قائلة: "وصلنا فلوريدا.. واليوم لقائنا مع الجاليات المصرية والعربية في Tampa Bay.. متجمعين دايمًا في حب الخير.. شكراً لراعى مصر، تحيا مصر".

غياب إلهام شاهين عن دراما رمضان 2026



يُذكر أن الفنانة إلهام شاهين غابت عن موسم دراما رمضان 2026، وكانت آخر أعمالها مسلسل "سيد الناس" الذي عُرض في رمضان 2025 وحقق نجاحًا واسعًا.

أعمال تنتظرها إلهام شاهين



وتشارك إلهام شاهين كضيفة شرف في مسلسل "قلب شمس"، من تأليف وإخراج وبطولة محمد سامي، وبمشاركة يسرا ودرة وإنجي المقدم ومحمود قابيل، ويُعرض خارج السباق الرمضاني عبر منصة "يانجو بلاي".



