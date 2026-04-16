شاركت الفنانة مي سليم متابعيها على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، خطفت بها أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، بعد ظهورها بشكل جريء وأنيق.

تفاصيل إطلالة مي سليم

ونشرت مي سليم صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، لاقت إعجاب المتابعين، الذين تفاعلوا مع الصورة، وعبروا عن إعجابهم الشديد بأناقتها وجمالها.

وظهرت مي بإطلالة جريئة مرتدية فستان جريء عاري الأكتاف، بتصميم أوف شولدر، باللون الأخضر الفاتح، مع وضع مكياج قوي أبرز ملامحها.

آخر أعمال مي سليم الدرامية

يُذكر أن مي سليم شاركت في دراما رمضان 2026 بمسلسل "روج أسود"، حيث جسدت شخصية "ريم" في إطار درامي اجتماعي.

مسلسل "روج أسود" بطولة، رانيا يوسف، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، غادة طلعت، عابد عناني، أحمد فهيم، ومن تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

