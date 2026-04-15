فدوى عابد: "كنت متخوفة من تجربة الزواج للمرة الثانية"

كتب : هاني صابر

10:41 م 15/04/2026

كشفت الفنانة فدوى عابد، تفاصيل زواجها الثاني بعد تفكير دام عام ونصف، وعلاقتها بابنها.

فدوى عابد: أتمنى تقديم السيرة الذاتية لـ نبيلة عبيد

وقالت فدوى، ببرنامج "تفاصيل"، إنها تتمنى تقديم السيرة الذاتية للفنانة نبيلة عبيد في أي عمل فني، موضحة أنها نجمة من الطراز الأول، وتعشق طريقة تمثيلها وحبها لفنها.

وتابعت فدوى، أنها تتعامل مع ابنها كصديق مقرب لها، لكنه لا يشاهد أعمالها نهائيا، وعندما يجلس معها أمام التلفاز ويصادف لها دورا يهنئها، لكنه لا يهتم كثيرا بذلك، كونه في مرحلة المراهقة.

فدوى عابد تكشف كواليس زواجها الثاني

وأضافت، أنها قررت خوض تجربة الزواج للمرة الثانية بعد تفكير دام عاما ونصف، مؤكدة أنها أخذت وقتا طويلا قبل الإقدام على هذه الخطوة بسبب تجربتها السابقة، وحتى لا تقع في الأخطاء نفسها مرة أخرى، لافتة إلى أن العلاقات الإنسانية تحتاج إلى وعي، وأن هذه التجربة كانت مناسبة لها.

