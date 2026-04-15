أحيا النجم محمد رمضان حفل غنائي ضخم في فيينا عاصمة النمسا، الأيام الماضية وسط حضور جماهيري كبير من الجاليات العربية والأجنبية، حيث قدم باقة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بحماس.

وشهد الحفل أجواء حماسية مميزة، إذ صعد محمد رمضان إلى المسرح وسط هتافات وتصفيق الجمهور، وقدم عددًا من استعراضاته الغنائية أمام الجمهور، الذي تفاعل مع الأغاني بشكل كبير.

كواليس حفل محمد رمضان في فيينا

وعقب الحفل، حرص رمضان على مشاركة جمهوره لحظات من كواليس الحفل، بنشر مجموعة صور عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وكتب: "ليالي الشغل في ڤيينا".

تفاعل المتابعين بشكل واسع مع الصور، حيث انهالت التعليقات التي أشادت بأداء رمضان وحضوره على المسرح، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جامد يا فنان"، "روعة الحفلة"، "متغبش علينا".

أحدث أعمال محمد رمضان

يذكر أن الفنان محمد رمضان روج لأحدث أعماله الغنائية، المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، والتي يتعاون فيها مع مغني الراب التركي Lvbel c5.

يستعد رمضان لطرح فيلمه الجديد "أسد" في دور العرض السينمائية داخل مصر يوم 14 مايو، ثم عرضه في الدول العربية 21 مايو المقبل.

اقرأ أيضا..

أحمد الفيشاوي يستعرض عضلاته وجسده المليء بـ"الوشوم" في حمام السباحة (فيديو)





فيلم برشامة لـ هشام ماجد يتصدر التريند لهذا السبب



