إعلان

"إنسانة وأصيلة".. إشادات واسعة ومحبة كبيرة من نجوم الفن لـ إلهام شاهين

كتب : معتز عباس

09:36 م 13/04/2026

الفنانة إلهام شاهين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها الكبيرة بحب الجمهور ودعم الوسط الفني لها، وذلك من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وجهت خلالها الشكر لكل من ساندها وشاركها رحلتها الفنية.

ونشرت إلهام شاهين مقطع فيديو مجمع عن آراء نجوم الفن في شخصية وإخلاصها في خدمة الفن والمرأة

وقالوا عن إلهام شاهين:

وردة الجزائرية: "إلهام هي الأصالة وحنان الست المصرية الأصيلة".

نور الشريف: "إلهام ممثلة نادرة،إانسانة أنضف كمان حقيقي".

نادية لطفي: "أول ما ظهرت كانت مبشرة وتشبه أعظم ممثلة جات في مصر السيدة فاتن حمامة، قدمت أعمال مميزة ومنفردة ولها شخصية مستقرة"

آثار الحكيم: "إلهام هي الأهم ممثلة في بنات جيلي".

هالة صدقي: "إلهام الشخصية دي مش موجودة دلوقتي ممكن تروح مستشفى وتتولى حد وتشرف على علاجه، بتعمل حاجات خير كتير".

ليلى علوي: "ممثلة محبوبة جدا بين زملائها سواء سيدات او شباب ورجال الكل بيقدرها وبيحترمها".

يسرا: "أنا واحدة من عيلتها وهي من عيلتي هي مش زميله فقد هي ست رائعة جدا وقوية بتعمل مجهود كبير للفنان".

رسالة إلهام شاهين لنجوم الفن

وكتبت إلهام شاهين في منشور لها: "شكرا شكرا شكرا لكل فنان وفنانة وكاتب وناقد ومخرج وسيناريست، شكرا للأساتذة الكبار جدا، شكرا لمن غابوا عنا ولكن فنهم عايش ليسعدنا"، مؤكدة تقديرها العميق لكل عناصر الصناعة الفنية التي ساهمت في تشكيل مشوارها".

وأضافت: "شكرا لكل أهل الفن الغاليين جدا على قلبي، شكرا للمحبة والخير اللي بقلوبكم الطيبة.، رأيكم الذي أسعدني جدا هو أعظم جائزة لي"، معبرة عن امتنانها الكبير للدعم الذي تتلقاه من زملائها والجمهور على حد سواء.

واختتمت رسالتها بالتأكيد على قيمة الفن، قائلة: "شكرا لربنا سبحانه وتعالى الذي أعطانا نعمة الموهبة الفنية.. الفن هو الخير والجمال والصدق والمحبة والإنسانية.. بحبكم كلكم من كل قلبي"، في رسالة لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين أشادوا بكلماتها الصادقة.

أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

أخبار مصر

أخبار المحافظات

رياضة محلية

أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

