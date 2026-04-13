وجهت النجمة نادية الجندي التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث نشرت رسالة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، أعربت فيها عن خالص أمنياتها بالخير والسلام.

ماذا قالت نادية الجندي؟

وكتبت نادية الجندي في رسالتها: "كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة وأخواتنا الأقباط طيبين وبخير، بمناسبة عيد القيامة المجيد، كل سنة وشعب مصر والعالم العربي بخير وسلام ومحبة وأمن وأمان".

تفاعل عدد كبير من متابعيها مع رسالتها، معبرين عن تقديرهم لروح المحبة والوحدة التي عبرت عنها.

في ذات السياق، شاركت نجمة الجماهير متابعيها أحدث إطلالة لها خطفت بها الأنظار حيث ظهرت مرتدية ملابس صيفية "جمبسوت"، بالتزامن مع أعياد الربيع.

آخر أعمال نادية الجندي الفنية

يذكر أن، نادية الجندي تغيب عن المشاركات الفنية منذ عام 2020 ومشاركتها في مسلسل "سكر زيادة" بطولة نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر.

