عمر رزيق يشارك في مهرجان مالمو السينمائي بـ فيلم ولنا في الخيال حب

كتب : منى الموجي

05:03 م 12/04/2026
  • عرض 4 صورة
تشهد الدورة السادسة عشر من مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد حضوراً مصرياً كبيرا، ومشاركة عدد من المواهب الشابة بأعمالهم الفنية.

حضور عمر رزيق ومايان السيد في مهرجان مالمو السينمائي

ومن بين المشاركات المصرية هذا العام، الفنان الشاب عمر رزيق بصحبة الفنانة الشابة مايان السيد، إذ يشاركان بـ فيلم ولنا في الخيال حب إخراج سارة رزيق، والذي تم اختياره ليكون فيلم ختام المهرجان. ويعد هذا الاختيار احتفاءً بجيل جديد من المواهب المصرية الشابة.

فيلم ولنا في الخيال حب تأليف وإخراج سارة رزيق، وشارك في بطولته النجم أحمد السعدني.

تأتي مشاركة رزيق استكمالاً للنجاح الذي حققه بمشاركته في فيلم "شرق 12" للمخرجة هالة القوصي، والذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي الدولي عام 2024.

مسلسل علي كلاي

جدير بالذكر أن عمر رزيق أطل على الجمهور في السباق الرمضاني لعام 2026، من خلال مشاركته في بطولة مسلسل علي كلاي، أمام عدد كبير من الفنانين، بينهم: أحمد العوضي، درة، طارق الدسوقي، انتصار، محمود البزاوي، عصام السقا، يارا السكري، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.

اقرأ أيضا

"تاجرت بحزني".. شمس البارودي تنتقد نشر تسجيل صوتي لها دون إذنها

إيناس عز الدين عن واقعة انتحار فتاة الإسكندرية: "إحنا وحشين قوي"

"مصدومة".. ألفت عمر تعلق على واقعة انتحار فتاة الإسكندرية

