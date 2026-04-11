افتتح مهرجان مالمو للسينما العربية، مساء أمس الجمعة فعاليات دورته السادسة عشر، بحضور رئيس المهرجان المخرج محمد قبلاوي، وعدد كبير من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم العربي.

حضور مهرجان مالمو للسينما العربية

شهد الحفل حضور الناقد الفني طارق الشناوي والفنانة مايان السيد والمخرج الكبير يسري نصر الله، الفنان عمر رزيق، الناقد أحمد شوقي، المخرجة هالة جلال، كما تم تكريم المخرج السعودي عبدالله المحيسن، تقديرا لمشواره الفني.

جدير بالذكر أن المهرجان ينظم جلسة بعنوان بين الفيلم والنقد: حوار مع طارق الشناوي وذلك غدا الأحد الموافق 12 أبريل الجاري.

تفاصيل فعاليات الدورة 16 من مهرجان مالمو السينمائي

وتشهد الحديث عن دور الصحافة الفنية كأداة مركزية في تفسير المشهد الثقافي، واستكشاف علاقتها بالنقد السينمائي، ودورها في تتبع وتحليل إنتاجات الأفلام - وخاصة فيما يتعلق بالمهرجانات السينمائية، التي تشكل منصات أساسية لعرض الأفلام وتشكيل الانتقادات محادثة حولهم.

يشارك في الدورة الجديدة من مهرجان مالمو للسينما العربية 39 فيلما، بينها: فيلم الحياة بعد سهام للمخرج نمير عبدالمسيح، فيلم مملكة القصب إخراج حسن هادي، فيلم ولنا في الخيال حب إخراج سارة رزيق، فيلم هجرة للمخرجة شهد أمين.

اقرأ أيضا

يوسف رأفت يحكي موقفا مؤثرا: "زوج أمي كان عنيف وأبويا أنقذني"

بسنت أبو باشا تتحدث عن أزمة عاطفية مرت بها: "هز ثقتي في نفسي"

محمد صلاح العزب يكشف كواليس فيلم يجمع محمد إمام وأحمد العوضي