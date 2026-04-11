بحضور طارق الشناوي ومايان السيد.. افتتاح مهرجان مالمو السينمائي

كتب : منى الموجي

12:34 م 11/04/2026 تعديل في 12:41 م
    المخرج عبدالله المحيسن
    طارق الشناوي بجوار عمر رزيق ومايان السيد
    طارق الشناوي ومايان السيد وعمر رزيق
    مايان السيد وهالة جلال
    مايان السيد
    محمد قبلاوي ومايان السيد
    محمد قبلاوي
    من تكريم المخرج السعودي عبدالله المحيسن
    مايان السيد وعمر رزيق
    عمر رزيق ومايان السيد
    يسري نصر الله
    يسري نصر الله وأحمد شوقي

افتتح مهرجان مالمو للسينما العربية، مساء أمس الجمعة فعاليات دورته السادسة عشر، بحضور رئيس المهرجان المخرج محمد قبلاوي، وعدد كبير من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم العربي.

شهد الحفل حضور الناقد الفني طارق الشناوي والفنانة مايان السيد والمخرج الكبير يسري نصر الله، الفنان عمر رزيق، الناقد أحمد شوقي، المخرجة هالة جلال، كما تم تكريم المخرج السعودي عبدالله المحيسن، تقديرا لمشواره الفني.

جدير بالذكر أن المهرجان ينظم جلسة بعنوان بين الفيلم والنقد: حوار مع طارق الشناوي وذلك غدا الأحد الموافق 12 أبريل الجاري.

وتشهد الحديث عن دور الصحافة الفنية كأداة مركزية في تفسير المشهد الثقافي، واستكشاف علاقتها بالنقد السينمائي، ودورها في تتبع وتحليل إنتاجات الأفلام - وخاصة فيما يتعلق بالمهرجانات السينمائية، التي تشكل منصات أساسية لعرض الأفلام وتشكيل الانتقادات محادثة حولهم.

يشارك في الدورة الجديدة من مهرجان مالمو للسينما العربية 39 فيلما، بينها: فيلم الحياة بعد سهام للمخرج نمير عبدالمسيح، فيلم مملكة القصب إخراج حسن هادي، فيلم ولنا في الخيال حب إخراج سارة رزيق، فيلم هجرة للمخرجة شهد أمين.

