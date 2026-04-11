بوسي في تركيا وهنا الزاهد بمدينة تسكن قلبها.. لقطات النجوم في 24 ساعة

كتب : منى الموجي

12:30 ص 11/04/2026
    أيتن عامر
    رانيا يوسف
    ليلى علوي تدعم لبنان
    هنا الزاهد
    بوسي

شهد يوم الجمعة الموافق 10 أبريل الجاري، مشاركة عدد من النجوم لجمهورهم ومتابعي حساباتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورًا من يومهم، ونستعرض أبرزهم في السطور التالية..

بوسي

شاركت المطربة بوسي جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، صورًا جديدة من إجازتها في مدينة إسطنبول بـ تركيا.

رانيا يوسف

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورًا لها بملابس رياضية جريئة أثناء تواجدها في إسبانيا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

أيتن عامر

ظهرت الفنانة أيتن عامر في أحدث ظهور لها على موقع إنستجرام، بإطلالة رياضية أثناء ممارسة الألعاب الرياضية، وعلقت "لا أهتم".

ليلى علوي

دعمت النجمة ليلى علوي لبنان عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، ونشرت صورة تضم علم لبنان، معلقة "لبنان الحبيب بلد الجمال والحياة، النهاردة القلب تقيل، والأحداث صعبة واللي بيحصل في لبنان مش مجرد خبر ده وجع حقيقي، بس إيماننا بلبنان وأهله أكبر من أي ألم، إحنا يمكن بعيد بس الدعاء بيقرب، والإنسانية عمرها ما كان لها حدود".

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، صورًا جديدة أثناء تواجدها في العاصمة الفرنسية "باريس"، وظهرت أمام برج إيفل، وعلقت "المدينة التي تسكن قلبي".

