شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها على "السوشيال ميديا"، ونشرت الصور عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام".

ظهرت رانيا وهي توثق كواليس رحلتها في إسبانيا، إذ ارتدت إطلالة رياضية جريئة وظهرت بشعر قصير، وخطفت الأنظار في شوارع كتالونيا.

تعليقات الجمهور على إطلالة رانيا يوسف في إسبانيا

وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها، وعلقوا: "العشق كله، إيه الجمال ده، زي القمر في كل وقت".

كانت آخر مشاركات رانيا يوسف في الدراما التليفزيونية بمسلسل "روج إسود" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

يتناول المسلسل مجموعة قصص درامية مستوحاة من الواقع تتعلق بـ نساء تواجهن مشاكل حقيقية في حياتهن الزوجية والعائلية،

ويشارك ببطولة المسلسل مجموعة من النجوم، هم: داليا مصطفى، لقاء الخميسي، غادة طلعت، أحمد جمال سعيد، كريم العمري، تأليف أيمن سليم، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

أعمال تنتظر عرضها رانيا يوسف قريبا

تشارك الفنانة رانيا يوسف بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم ابن مين فيهم؟.

تدور أحداث الفيلم حول رشدي، رجل الأعمال المستهتر، الذي يعيش حياة بلا قيود أو التزامات، حتى تنقلب حياته بالكامل بعد وفاة عمته التي تركت له ميراثًا ضخمًا بشرط العثور على ابنه من إحدى زيجاته العابرة. ترافقه المحامية ماجدة في هذه المهمة، لكن الخلافات بينهما تخلق توترًا دائمًا ومواقف متشابكة.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من ليلى علوي، بيومي فؤاد، أحمد عصام السيد، شيماء سيف، تأليف لؤي السيد، إخراج هشام فتحي.

طارق الشناوي يشيد بأداء ياسمين عبدالعزيز وينتقد أحمد العوضي

أحدث ظهور لـ هنا الزاهد في فرنسا والجمهور يغازلها - صور



