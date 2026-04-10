انهارت من البكاء.. محمود حمدان يقبل رأس فريدة الشوباشي في عزاء والده

تصوير- أحمد مسعد:

يواصل نجوم الوسط الفني التوافد على عزاء والد السيناريست محمود حمدان، المقام مساء اليوم الجمعة في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وكان في استقبال الوافدين على العزاء السيناريست محمود حمدان الذي ظهر متأثرا برحيل والده وسط مواساة الأهل والأصدقاء.

نجوم الفن في عزاء والد محمود حمدان

وكان من أبرز نجوم الفن في العزاء: الفنان أشرف زكي، الفنان عصام السقا، الفنانة يارا السكري، الفنان إبراهيم السمان، الفنان مراد فكري صادق، الفنان أحمد العوضي.

وأعلن محمود حمدان عن وفاة والده صباح يوم الثلاثاء 7 أبريل، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي، اللهم اغفر له وارحمه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأكرم نزله ووسّع مدخله، اللهم اجعل مرضه وصبره عليه في ميزان حسناته، اللهم اجعل قبره روحًا وريحانًا، وافرشه من فراش الجنة، وأنِر عليه قبره بنور من رحمتك".

محمود حمدان ينتظر عرض "شمشون ودليلة"

عرض للسيناريست محمود حمدان مؤخرا مسلسل "علي كلاي" ضمن موسم دراما رمضان 2026، وحقق المسلسل نجاحا جماهيريا كبيرا.

تدور أحداث المسلسل حول شاب يدعى علي نال لقب "كلاي" بين جيرانه بفضل براعته الاستثنائية في الملاكمة، وبعيداً عن حلبة النزال، يعمل في تجارة قطع غيار السيارات، محاولا الموازنة بين خشونة عمله وطموحاته الرياضية.

وشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد العوضي، يارا السكري، درة، عصام السقا، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام.

كما ينتظر محمود عرض فيلم شمشون ودليلة بطولة الفنان أحمد العوضي والفنانة مي عمر والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، إخراج رؤوف السيد.

طارق الشناوي يشيد بأداء ياسمين عبدالعزيز وينتقد أحمد العوضي





عمرو سعد يكشف عن نصيحة الزعيم عادل إمام له.. ماذا قال؟