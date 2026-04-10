ماذا قال محمد الحلو عن شائعة خلافه مع علي الحجار بسبب تتر مسلسل ليالي الحلمية

كتب : مروان الطيب

08:14 م 10/04/2026

الفنان محمد الحلو

تحدث الفنان محمد الحلو عن شائعة خلافه مع الفنان علي الحجار، وذلك خلال وجوده ضيفا على برنامج "كلام الناس" تقديم الإعلامية ياسمين عز والمعروض على قناة "mbc مصر".

تطرق محمد الحلو خلال الحوار للحديث عن السبب وراء ابتعاده عن الساحة الغنائية، وإذا ما كان يفكر في الاعتزال؟، إلى جانب علاقته بنجوم الوسط الغنائي، وتفاصيل تخص حياته الشخصية كشف عنها لأول مرة.

حقيقة خلاف محمد الحلو وعلي الحجار بسبب تتر مسلسل ليالي الحلمية

وقامت ياسمين عز بسؤاله: "ليه بيتقال إن فيه حساسية بينك وبين علي الحجار بسبب غناء تتر ليالي الحلمية؟".

ورد عليها الفنان محمد الحلو وقال:"إحنا مفيش حساسية بينا من يوم ما طلعنا، وعلى الحجار زميل عمري والأغنية كانت من رزقي، وعملنا تترات في مسيرتنا دخلت كل بيت مصري".

محمد الحلو يتعرض لأزمة صحية

تعرض الفنان محمد الحلو لأزمة صحية استدعت دخوله لإحدى المستشفيات من أجل تلقي العلاج بشهر أبريل 2025، وخضع لجراحة في الساقين.

وكان حمادة الحلو، نجل المطرب محمد الحلو، نشر صورة والده مع طبيبه، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب "الحمد والشكر لله تم إجراء عملية في الساقين لوالدي أمس وكل الشكر والتقدير والامتنان للأستاذ الدكتور حسن عبدالسلام".

المطرب محمد الحلو، بدأت معاناته مع انسداد شرايين الساقيين، منذ حوالي عامين، وخضع لجراحة لتركيب دعامات.

علي الحجار محمد الحلو مسلسل ليالي الحلمية

