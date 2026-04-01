يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، النجم يوسف الشريف، في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس"، يكشف خلالها العديد من الأسرار حول مشواره الفني وأحدث أعماله، والمقرر عرضها قريبًا عبر شاشة قناة "الحياة".

حديثه عن "فن الحرب"



وتحدث يوسف الشريف خلال اللقاء عن مسلسله "فن الحرب"، الذي عرض في موسم رمضان 2026، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة، إلى جانب إشادة من الجمهور والنقاد.

ويكشف عن رؤيته في اختيار شخصية البطل، مؤكدًا حرصه على تقديم نموذج يحبه الجمهور، يعتمد على الذكاء والحكمة بدلًا من القوة، كما يتحدث عن أبرز المفاجآت التي صدمت الجمهور خلال الأحداث.

يوسف الشريف يكشف تجربة المنافسة في رمضان

وخلال اللقاء، يكشف يوسف الشريف لأول مرة عن أقوى منافسيه في موسم رمضان، كما يرد على سؤال حول ما إذا كان الأعلى أجرًا بين أبناء جيله.

كما يتطرق للحديث عن طبيعة المنافسة الرمضانية، وهل هي "حرب تكسير عظام" أم مجرد سباق فني، بالإضافة إلى كشفه عن استخدام عنصر الخداع ضمن أحداث المسلسل.

هل يقبل البطولة الثانية؟



ويتحدث أيضًا عن فكرة قبوله الظهور كبطل ثانٍ على الأفيش، موضحًا رأيه في ترتيب النجوم، إلى جانب حديثه عن أصعب لغز واجهه في حياته الشخصية أو الفنية ولم يتمكن من حله حتى الآن.

تفاصيل عن مسلسل فن الحرب



يُذكر أن مسلسل "فن الحرب" ينتمي إلى نوعية الأعمال التشويقية، وحقق نجاحًا ملحوظًا منذ عرضه، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب.



