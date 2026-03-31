أحيت الفنانة سوار النجار ذكرى رحيل شقيقتها الفنانة إيناس النجار الذي يوافق اليوم 31 مارس.

نشرت سوار صورة تجمعها بشقيقتها عبر حسابها على "انستجرام" وكتبت: "أوحش يوم وتاريخ بكرهه 31/03/2025 في حياتي بكره الايام دي والشهر كله والسنة كلها، كان أوحش يوم، يوم فراق سندي وروحي وتوأم روحي وبنتي، الدنيا أخذت مني اغلى حاجة في حياتي يارب اللهم لا اعتراض لكن صعبة صعبة".

وتابعت: "ياربي عمري ماكنت اتخيل اني حتى نفارقها يوم اليوم سنة مفيهاش اختي مفيهاش حياة مفيهاش امان مفيهاش سند مفيش راحة يارب راحت أحن واطيب انسانة عندك يارب كانت ام واخت وبنت لكل اللي بتحبهم، كانت كريمة وطيبة وجدعة وعلى نياتها مع كل الناس الكويس والوحش".

مضيفة: "يارب النار اللي قلبي مش بتنطفي والوجع بيزيد يوم عن يوم اكثر وأكثر يارب اجمعني باختي في الجنة يارب يارب اجعلها من الشهداء يارب يارب عوضها عن كل حاجة وحشة شافتها في حياتها وعن كل ألم وكذب من البشر في الجنة يارب يارب ارزقها اعلى درجات الجنة واجعل نفسها راضية مرضية إيناس الطيبة".

واختتمت حديثها قائلة: "يارب إنت أدرى بيها وباللي كان في قلبها يارب ارزقنا الصبر وحشتيني وحشتيني يا نصفي الثاني يارب أقدر أحقق لها كل اللي كانت تتمناه وتحلم بيه في أمان الله يا حبيبتي إنتي عايشة معايا في كل تفاصيلي لحد ما أجيلك بحبك أكثر من نفسي ياروح روحي إيناس الله يرحمك يا ملاكي يا عروسة الجنة اغنية ايناس كانت بتهديهالي على طول عيني إنت وروحي إنت ودمي دمك".

كواليس رحيل الفنانة إيناس النجار

ورحلت الفنانة إيناس النجار عن عالمنا يوم 31 مارس 2025، إذ توفيت إثر مضاعفات صحية بسبب انفجار المرارة، مما أدى إلى تسمم حاد في الدم وفشل في وظائف التنفس

آخر أعمال إيناس النجار الفنية

وكانت آخر أعمال الفنانة الراحلة إيناس النجار بمسلسل "الحلانجي" بطولة الفنان محمد رجب وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وشارك في بطولة المسلسل كل من أيتن عامر، عبير صبري، دانا حلبي، محمد لطفي، تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.

