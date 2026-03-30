كشف الفنان طارق الدسوقي عن علاقته بوسائل التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن تفاعله معها ضعيف للغاية، رغم أن ما ينشر أو على هذه المنصات له أهميتها الكبيرة، خاصة لدى فئة الشباب.

وأضاف الدسوقي خلال حواره في برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” على فضائية cbc، أن السوشيال ميديا أصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، سواء لمتابعة المحتوى أو الترويج للأعمال الفنية، لكنه لا يتفاعل كثيرًا مع ما يُنشر من أرقام أو مقارنات بين الأعمال، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة القيمة الحقيقية للفنان أو العمل الفني.

انتشار الحسابات الوهمية واللجان

وأوضح أن انتشار الحسابات الوهمية واللجان الإلكترونية يؤثر على مصداقية التقييمات، مشيرًا إلى أن الجمهور أصبح قادرًا على اكتشاف هذه الحسابات بسهولة عبر تكرار التعليقات أو ضعف التفاعل الحقيقي.

وعن الأعمال الدرامية، أكد الدسوقي أن هناك تنوعًا كبيرًا هذا العام، مشيدًا بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم مسلسلات تلبي مختلف الأذواق، ما بين الرومانسي والاجتماعي الشعبي والأكشن والكوميدي.

وأضاف أنه رغم انشغاله بتصوير مسلسل “علي كلاي”، حرص على متابعة عدة أعمال بعد رمضان، منها: “عين سحرية”، “حكاية نرجس”، “صحاب الأرض”، “اتنين غيرنا”، و”هي كيميا”.

وأشار إلى رغبته في متابعة مسلسل “راس الأفعى”بعد تلقيه تهنئة من الفنان شريف منير على دوره في العمل، مشيدًا بأدائه ومؤكدًا على اهتمامه بمشاهدة المسلسل كاملًا.

آخر أعمال طارق الدسوقي

شارك الفنان طارق الدسوقي في مسلسل على كلاى بطولة أحمد العوضي، درة، يارا السكرى، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامى، وصفوة، محمود البزاوى، سارة بركة، رحمة محسن، وبسام رجب، فى عمل درامى اجتماعى تشويقى من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.

