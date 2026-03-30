حسابات وهمية ولجان...طارق الدسوقي يكشف مفاجأة عن أرقام مشاهدات السوشيال ميديا

كتب : معتز عباس

11:52 م 30/03/2026

الفنان طارق الدسوقي

كشف الفنان طارق الدسوقي عن علاقته بوسائل التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن تفاعله معها ضعيف للغاية، رغم أن ما ينشر أو على هذه المنصات له أهميتها الكبيرة، خاصة لدى فئة الشباب.

وأضاف الدسوقي خلال حواره في برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” على فضائية cbc، أن السوشيال ميديا أصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، سواء لمتابعة المحتوى أو الترويج للأعمال الفنية، لكنه لا يتفاعل كثيرًا مع ما يُنشر من أرقام أو مقارنات بين الأعمال، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة القيمة الحقيقية للفنان أو العمل الفني.

وأوضح أن انتشار الحسابات الوهمية واللجان الإلكترونية يؤثر على مصداقية التقييمات، مشيرًا إلى أن الجمهور أصبح قادرًا على اكتشاف هذه الحسابات بسهولة عبر تكرار التعليقات أو ضعف التفاعل الحقيقي.

وعن الأعمال الدرامية، أكد الدسوقي أن هناك تنوعًا كبيرًا هذا العام، مشيدًا بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم مسلسلات تلبي مختلف الأذواق، ما بين الرومانسي والاجتماعي الشعبي والأكشن والكوميدي.
وأضاف أنه رغم انشغاله بتصوير مسلسل “علي كلاي”، حرص على متابعة عدة أعمال بعد رمضان، منها: “عين سحرية”، “حكاية نرجس”، “صحاب الأرض”، “اتنين غيرنا”، و”هي كيميا”.

وأشار إلى رغبته في متابعة مسلسل “راس الأفعى”بعد تلقيه تهنئة من الفنان شريف منير على دوره في العمل، مشيدًا بأدائه ومؤكدًا على اهتمامه بمشاهدة المسلسل كاملًا.

شارك الفنان طارق الدسوقي في مسلسل على كلاى بطولة أحمد العوضي، درة، يارا السكرى، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامى، وصفوة، محمود البزاوى، سارة بركة، رحمة محسن، وبسام رجب، فى عمل درامى اجتماعى تشويقى من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.

إدوارد يكشف فترة مرضه وينهار من البكاء: "أصبت بورم سرطاني وجلطة في القلب"

دنيا ماهر تتحدث عن أشهر أدوارها وهذا ما قالته عن مصطفى درويش

حسابات "العمل عن بعد".. هل الأربعة أيام فارقة في الميزانية الشهرية؟
حكايات الناس

حسابات "العمل عن بعد".. هل الأربعة أيام فارقة في الميزانية الشهرية؟
البيت الأبيض: المفاوضون الإيرانيون يبدون "أكثر عقلانية"
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: المفاوضون الإيرانيون يبدون "أكثر عقلانية"
أنيقة في الأسود.. 10 صور لـ درة خطفت بها الأنظار على "انستجرام"
زووم

أنيقة في الأسود.. 10 صور لـ درة خطفت بها الأنظار على "انستجرام"
مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
شئون عربية و دولية

مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
أخبار مصر

"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة

مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
آمنة 100%.. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها