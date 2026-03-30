انتقد الدكتور خالد منتصر أحد مطربي الأوبرا ويدعى محمد حسن، بعد تغييره كلمات أغنية لست قلبي للعندليب عبد الحليم حافظ واستبدل جملة قدر أحمق الخطى لـ قدر واثق الخطى.

وكتب "منتصر" في منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "قرر المطرب في ذكرى عبد الحليم وداخل دار الأوبرا المصرية ، أن يغسل ذنوب عبد الحليم وينقله من جهنم إلى الجنة".



وأضاف: "أصدر فرماناً من دماغه بتغيير كلمات أغنية لست قلبي لكامل الشناوي من قدر أحمق الخطى إلى قدر واثق الخطى لإن ما يصحش الشعب المتدين بطبعه يردد كلمات الشاعر كامل الشناوي الأزهري، ويغني بكفريات عبد الحليم على الملأ، فقرر أن يتوضأ على جثة الاثنين، ويطهرهما من رجس الشيطان، ويحول الأوبرا إلى حلقة ذكر، وجمهور عبد الحليم حافظ إلى جمهور عبد الحميد كشك".

تغيير كلمات الروايات والأغاني

وأكمل: "القادم في الطريق، تغيير رواية عبث الأقدار لنجيب محفوظ إلى عباس الأقدار، أو أذكار وأوراد الأقدار وتغيير أغنية حانة الأقدار لزاوية الأقدار أو بيت زكاة الأقدار، وإحراق كل أشعار المعري ورسالة طه حسين عنه لأنه تشكك في الأقدار".

وتابع: "ليس مستغرباً أن يأتي مهووس بعد أيام ليحطم تماثيل الأوبرا بحجة أنها أصنام، أو يدخل ليشوه لوحات متحف الفن الحديث لأنها ستمنع الملائكة من دخول الأوبرا وبالتالي لن تحل البركة، كل شئ جايز مادام كل مطرب ماشي بمزاجه، وفاكر إن وظيفته يهدينا مش يطربنا".

ذكرى رحيل عبدالحليم حافظ

تحل اليوم الإثنين، ذكرى رحيل عبد الحليم حافظ، أحد أبرز رموز الغناء العربي في القرن العشرين، والذي استطاع بصوته وإحساسه الصادق أن يغير شكل الأغنية العربية ويقربها من وجدان الناس.

