إعلان

ياسر قنطوش لـ"مصراوي": انتهاء أزمة حسابات شيرين عبدالوهاب على مواقع التواصل

كتب : مصطفى حمزة

07:27 م 29/03/2026

المستشار ياسر قنطوش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف ياسر قنطوش، محامي المطربة شيرين عبدالوهاب، عن تفاصيل الحكم الصادر ضد المدير السابق لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتحدث قنطوش في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قائلاً: "الحمد لله، محكمة جنح القاهرة الاقتصادية أصدرت أمس السبت حكمها في قضية الاستيلاء على الحسابات الرسمية للفنانة شيرين عبدالوهاب، وقضت بتغريم المدير السابق للحسابات وإلزامه بسداد غرامة قيمتها 50 ألف جنيه، إلى جانب تعويض مدني قدره 20 ألف جنيه".

أزمات حسابات شيرين عبدالوهاب

وأوضح قنطوش: "قمنا مؤخراً بإنهاء أزمة حسابات شيرين عبدالوهاب في مواقع فيسبوك وإنستجرام، وأصبحت إدارتها تابعة لها".
ودخلت المطربة شيرين عبدالوهاب، على مدار سنوات، في نزاع قضائي بشأن حساباتها على مواقع التواصل، وتبادلت تحرير المحاضر مع المدير السابق لها.
وحرر محامي المطربة شيرين عبدالوهاب، في نوفمبر الماضي، بلاغاً في نيابة البساتين، مشيراً إلى أن مجموع ما حصل عليه مدير حساباتها دون وجه حق وصل إلى 86 ألف دولار، خلال فترة توليه مهام إدارة الحسابات.

ياسر قنطوش شيرين عبد الوهاب حسابات شيرين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أخبار

الدكتور عصام الروبي يوضح: من أين تأتي جهنم يوم القيامة؟
نصائح

ما أهمية التأكد من قياس مستوى زيت محرك السيارة يدويًا؟
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية
رياضة عربية وعالمية

قبل مواجهة مصر.. إسبانيا تعلن استبعاد لاعب المنتخب رسميًا
أخبار المحافظات

الأنبوبة انفجرت.. حريق هائل يلتهم محتويات مطعم شهير بالإسكندرية (فيديو

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

