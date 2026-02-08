إعلان

رمضان 2026.. ياسمين عبدالعزيز تنشر فيديو ترويجي جديد من مسلسل "وننسى اللي كان"

كتب : معتز عباس

01:04 ص 08/02/2026 تعديل في 01:13 ص
تواصل الفنانة ياسمين عبدالعزيز الترويج لمسلسلها الجديد "وننسى اللي كان" والمقرر عرضه في دراما رمضان 2026.

ونشرت ياسمين عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو يبرز لقطات من مشاهدها في المسلسل" رفقة الفنان كريم فهمي الذي يجسد أمامها دور البطولة، والتي علقت عليه الفنانة هدى الإتربي وكتبت: قمر".


النجمة ياسمين عبد العزيز تجسد فيه شخصية فنانة مشهورة تدعى جليلة، تحقق نجاح وشهرة كبيرة في عالم الغناء، حتى تصادف كريم فهمي "فنان" تنشأ بينهما علاقة حب، تتحول لعلاقة مدمرة مليئة بالصراعات والأحداث التشويقية.


مسلسل "وننسى اللي كان" تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويخوض بطولته ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، إنجي كيوان، خالد سرحان، منة فضالي، محمد لطفي، لينا صوفيا، وائل عبدالعزيز، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

رمضان 2026 ياسمين عبدالعزيز فيديو ترويجي مسلسل وننسى اللي كان

