بعد ادعاء بلوجر استبعادها من التمثيل بسبب حجابها.. أشرف زكي يرد:" وأنا

كشفت البلوجر روان عصام عن موقف تعرضت له العام الماضي، بعد أن تم منعها من المشاركة في أحد الأعمال الدرامية الرمضانية، بسبب عدم استخراج التصاريح اللازمة من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي وتوقيع غرامة مالية على الشركة المنتجة تقدر بمليون جنيه.

أوضحت روان تفاصيل أزمتها مع النقابة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" وكتبت: " أنا واحدة من الناس جالي دور في مسلسل رمضان اللي فات، روحت فعلا ومضيت مع الشركة المنتجة وكانت الأمور تمام، فجأة بدون مقدمات هيتم إلغاء العقد لفرض ضرايب على المنتجة مليون جنيه علي كل بلوجر فالطبيعي هيتم الإلغاء انا إيه يخليني ادفع مليون جنيه كمنتج علشان دور لما ممكن أجيب أي حد من غير حاجه".

وتابعت: "المشكلة مش فى كده المشكله إن علشان تاخد كارنيه النقابة وتخش المعهد وتعدي من امتحانات القبول سواء موازي أو معتمد صعب بالحجاب، هل الحجاب بيحجب الموهبة مثلا يعني حتى لو موهوب ومطلوب ومبدع، الحجاب كافي يسقطك، هي القصة مش قصة موهبة خالص".

وأنهت حديثها قائلة: "فا حقيقي أنا ولا فاهمه ده قواعد ولا قوانين اخترعوها ولا هو المجال دا ماشي على كيف مين بس أنا دايما مؤمنه من ترك شيئا لله عوضا الله خيرا منه".

نقابة المهن التمثيلية تمنع عرض مسلسل "روح OFF" بسبب البلوجر أم جاسر

وتصدرت البلوجر أم جاسر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بعدما أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي قرارا بإيقاف مسلسل "روح OFF" الذي تشارك ببطولته من العرض في موسم دراما رمضان 2026.

وأوضحت النقابة أن سبب المنع هو مخالفة المسلسل الصريحة تعليقات وقرارات النقابة، تمثلت في ظهور المنتج في مقطع فيديو متداول، يجمعه بالبلوجر "أم جاسر"، أثناء التعاقد معها على المشاركة في أحد الأعمال الفنية.

