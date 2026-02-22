إعلان

بث مباشر.. توافد النجوم على ريد كاربت حفل توزيع جوائز بافتا البريطانية 2026

كتب : مروان الطيب

08:07 م 22/02/2026
    تيانا تايلور
    كاري موليجان

بدأ منذ قليل توافد النجوم وصناع السينما التوافد على ريد كاربت حفل توزيع جوائز بافتا البريطانية في نسخته الـ 79 هذا العام، الذي يقام مساء اليوم الأحد في قاعة رويال فيستيفال هول بمركز ساوث بانك في لندن.

ويشهد الحفل حضور عدد ضخم من ألمع النجوم والمخرجين والمنتجين من مختلف أنحاء العالم وسط منافسة شرسة بين عدد من أهم الأعمال التي تم عرضها طوال عام 2025.

تصدر فيلم الدراما "One Battle After Another" قوائم ترشيحات الباقتا هذا العام بـ 14 ترشيحا، كما رشح الفيلم الفلسطيني "صوت هند رجب" بقائمة "أفضل فيلم أجنبي".

يتم بث الحفل في المملكة المتحدة عبر قناة "BBC" ومنصة "IPlayer"، ويقدم الحفل الممثل الاسكتلندي الان كومينج.

