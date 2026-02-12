إعلان

حدث بالفن | مؤلف ينجو من حادث سير وشيماء سيف تتعرض لانتقادات بسبب رغبتها في ارتداء النقاب

كتب : معتز عباس

12:23 ص 12/02/2026
النشرة الفنية

كتب - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ الكشف عن بوستر جديد لبرنامج رامز جلال، الجريمة تسيطر على الموسم الدرامي رمضان 2026، خالد منتصر يهاجم شيماء سيف بشأن اعتزال الفن، مؤلف مسلسل "الكينج" ينجو من حادث سير ، وغيرها من الأخبار.

إسلام فوزي يارا السكري علي كلاي مسلسل الكينج محمد صلاح العزب رامز ليفل الوحش رامز جلال شيماء سيف خالد منتصر مسلسلات رمضان 2026

