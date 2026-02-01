إطلالة رياضية.. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار في أحدث ظهور (صورة)



كتبت- سهيلة أسامة:

ظهرت الفنانة عائشة بن أحمد بإطلالة رياضية جريئة، نالت إعجاب جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت عائشة الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال رياضية أنيقة، ارتدت خلالها طقمًا رياضيًا باللون الوردي الفاتح، ونسقته مع حذاء رياضي ونظارة شمسية.

يُذكر أن الفنانة عائشة بن أحمد تخوض موسم دراما رمضان 2026 من خلال بطولة المسلسل الإذاعي "سنة أولى جواز"، المقرر إذاعته عبر إذاعات راديو النيل.

ويشارك في بطولة مسلسل "سنة أولى جواز" كل من أحمد حلمي، عائشة بن أحمد، عماد رشاد، عارفة عبد الرسول، ليلى عز العرب وجيلان علاء وبكري خالد، وتأليف أمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد نادر، وإنتاج شركة راديو النيل للإنتاج الإعلامي.

