روجينا تشيد بدور رامي إمام في تعليم ابنتها بعد زيارته لكواليس "حد أقصى"(صور)

ياسمين صبري بفستان قصير ولاميتا فرنجيه جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل "أولاد الراعي" بطولة الفنان ماجد المصري والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ظهر ماجد المصري في الفيديو وهو يمازح بطل المسلسل الفنان أحمد عيد وعلق المصري على ظهورهما معا بطريقة كوميدية "أحمد عيد يا جماعة السنة دي هيقعدنا في البيت".

وحاز الفيديو على إعجاب الجمهور وعلقوا: "أحمد عيد ممثل جدع ومحترم، موهبة كبيرة، أحلى فنان أحمد عيد، أخيرا هنرجع نشوفه تاني، المحترم أحمد عيد".

كواليس مسلسل "أولاد الراعي"

المسلسل بطولة الفنان ماجد المصري ويشاركه البطولة كل من خالد الصاوي،أمل بشوشة، أحمد عيد، إيهاب فهمي، نيرمين الفقي، غادة طلعت، قصة ريمون مقار، سيناريو وحوار محمود شكري، إخراج محمود كامل.

اخر مشاركات أحمد عيد الفنية

كانت آخر مشاركات الفنان أحمد عيد بمسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

أدت صلاة العصر داخل القفص.. 10 معلومات عن المذيعة سارة خليفة

ماذا قال فاروق الفيشاوي عن دراسة حفيدته "لينا" للفن؟