إعلان

"هيقعدنا كلنا في البيت".. ماجد المصري يمازح أحمد عيد في كواليس "أولاد الراعي" رمضان 2026

كتب : مروان الطيب

01:20 ص 09/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أحمد عيد وماجد المصري من كواليس مسلسل أولاد الراعي
  • عرض 4 صورة
    ماجد المصري من كواليس تصوير أولاد الراعي
  • عرض 4 صورة
    أحمد عيد وماجد المصري من كواليس التصوير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل "أولاد الراعي" بطولة الفنان ماجد المصري والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ظهر ماجد المصري في الفيديو وهو يمازح بطل المسلسل الفنان أحمد عيد وعلق المصري على ظهورهما معا بطريقة كوميدية "أحمد عيد يا جماعة السنة دي هيقعدنا في البيت".

وحاز الفيديو على إعجاب الجمهور وعلقوا: "أحمد عيد ممثل جدع ومحترم، موهبة كبيرة، أحلى فنان أحمد عيد، أخيرا هنرجع نشوفه تاني، المحترم أحمد عيد".

كواليس مسلسل "أولاد الراعي"

المسلسل بطولة الفنان ماجد المصري ويشاركه البطولة كل من خالد الصاوي،أمل بشوشة، أحمد عيد، إيهاب فهمي، نيرمين الفقي، غادة طلعت، قصة ريمون مقار، سيناريو وحوار محمود شكري، إخراج محمود كامل.

اخر مشاركات أحمد عيد الفنية

كانت آخر مشاركات الفنان أحمد عيد بمسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

أدت صلاة العصر داخل القفص.. 10 معلومات عن المذيعة سارة خليفة

ماذا قال فاروق الفيشاوي عن دراسة حفيدته "لينا" للفن؟

مسلسل أولاد الراعي ماجد المصري رمضان 2026 أحمد عيد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

22 دولة إسلامية تطالب إسرائيل بسحب الاعتراف بأرض الصومال فورًا ‎
شئون عربية و دولية

22 دولة إسلامية تطالب إسرائيل بسحب الاعتراف بأرض الصومال فورًا ‎
عادل حقي يوضح: "ابنة أخويا هى اللي اتوفت وأنا معنديش أولاد" (فيديو)
زووم

عادل حقي يوضح: "ابنة أخويا هى اللي اتوفت وأنا معنديش أولاد" (فيديو)
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية
"رفض أموال".. أول رد فعل من المشجع "لومومبا" بعد إقصاء الكونغو
مصراوي ستوري

"رفض أموال".. أول رد فعل من المشجع "لومومبا" بعد إقصاء الكونغو

بدر عبد العاطي: حوكمة البحر الأحمر شأن حصري للدول المشاطئة
شئون عربية و دولية

بدر عبد العاطي: حوكمة البحر الأحمر شأن حصري للدول المشاطئة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير عاجل من الأرصاد: استعدوا لتقلبات جوية وأمطار متفرقة خلال ساعات
عاجل - انقطاع تام للإنترنت في جميع أنحاء إيران
"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميم يشبه واجهة الموقع