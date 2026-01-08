وفاة هلي الرحباني نجل فيروز

أعلنت الكاتبة الصحفية اللبنانية هنادي عيسى، وفاة هلي الرحباني، نجل الفنانة فيروز، اليوم الخميس.

ونشرت هنادي عيسى، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، صورة تجمع فيروز، ونجلها، وكتبت :"بعد فقدانها ابنها البكر زياد الرحباني السيدة فيروز تفقد ابنها الثاني هلي الرحباني الله يصبرها ويكون معها هذا الولد الثالث الذي تخسره على حياة عينها".

وعانى هلي االرحباني، من إعاقة ذهنية، منذ ولادته.

وكان آخر ظهور للمطربة فيروز، في عزاء نجلها المبدع اللبناني زياد الرحباني، الذي توفي صباح السبت 26 يوليو الماضي، عن عمر يناهز 69 عاما.