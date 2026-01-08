إعلان

"شدة وهتعدي".. تامر حسني يوجه رسالة دعم للقاء سويدان بعد إصابتها بالعصب السابع

كتب : نوران أسامة

01:19 م 08/01/2026

تامر حسني و لقاء سويدان

وجه الفنان تامر حسني رسالة دعم للفنانة لقاء سويدان، بعد إعلان إصابتها بالعصب السابع، وذلك خلال ظهورها على الهواء في برنامجها المذاع على قناة "الشمس".

وكتب تامر حسني عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "لقاء يا حبيبتي ألف مليون سلامة عليكي، هتبقي زي الفل إن شاء الله، شدة وهتعدي".

وكانت الفنانة لقاء سويدان أعلنت إصابتها بالعصب السابع في الوجه، مساء أمس الأربعاء، خلال ظهورها على الهواء ببرنامجها على قناة "الشمس".

كما يذكر أن الفنان تامر حسني أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا احتفالًا برأس السنة، بمشاركة المطرب تامر عاشور والفنانة إليسا، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة.

