تامر حسني عن نصر محروس في عيد ميلاده: " أغلى الناس ومكتشفني"

وجه الفنان تامر حسني، رسالة للمنتج نصر محروس احتفالا بعيد ميلاده، مؤكدا أنه هو من اكتشفه.

وكتب تامر حسني، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام: "كل سنة وأنت طيب يا أغلى الناس.. مكتشفني وحبيبي وأخويا الكبير الأستاذ نصر محروس".

يذكر أن، تامر حسني تعافى مؤخرا من الأزمة الصحية التي تعرض لها ودخل على إثرها احدى المستشفيات وأجرى عملية جراحية واستئصال جزء من كليته.

وأحيا تامر حسني مؤخرا حفلا غنائيا احتفالا برأس السنة بصحبة المطرب تامر عاشور والمطربة إليسا بالعاصمة الجديدة.