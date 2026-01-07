إعلان

تامر حسني عن نصر محروس في عيد ميلاده: " أغلى الناس ومكتشفني"

كتب : هاني صابر

07:32 م 07/01/2026

تامر حسني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه الفنان تامر حسني، رسالة للمنتج نصر محروس احتفالا بعيد ميلاده، مؤكدا أنه هو من اكتشفه.

وكتب تامر حسني، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام: "كل سنة وأنت طيب يا أغلى الناس.. مكتشفني وحبيبي وأخويا الكبير الأستاذ نصر محروس".

يذكر أن، تامر حسني تعافى مؤخرا من الأزمة الصحية التي تعرض لها ودخل على إثرها احدى المستشفيات وأجرى عملية جراحية واستئصال جزء من كليته.

وأحيا تامر حسني مؤخرا حفلا غنائيا احتفالا برأس السنة بصحبة المطرب تامر عاشور والمطربة إليسا بالعاصمة الجديدة.

تامر حسني

تامر حسني نصر محروس عيد ميلاد نصر محروس إنستجرام تامر حسني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"أنوثة طاغية".. جومانا مراد تشارك جمهورها فيديو من أحدث ظهور لها بإطلالة
زووم

"أنوثة طاغية".. جومانا مراد تشارك جمهورها فيديو من أحدث ظهور لها بإطلالة
لقاء الخميسي ليست الأولى.. فنانات حملن لقب "الزوجة الثانية"
زووم

لقاء الخميسي ليست الأولى.. فنانات حملن لقب "الزوجة الثانية"
تقرير: ترامب يمنح تأشيرات عمل لنجمات أفلام إباحية بناءً على عدد المتابعين
شئون عربية و دولية

تقرير: ترامب يمنح تأشيرات عمل لنجمات أفلام إباحية بناءً على عدد المتابعين

"اعتقال مادورو المزيف".. كيف خدع الذكاء الاصطناعي ملايين المتابعين؟
أخبار و تقارير

"اعتقال مادورو المزيف".. كيف خدع الذكاء الاصطناعي ملايين المتابعين؟
أغرب جريمة انتحال.. خريج علوم يعمل طبيبًا بدلاً من توأمه لعامين بالبحيرة
أخبار المحافظات

أغرب جريمة انتحال.. خريج علوم يعمل طبيبًا بدلاً من توأمه لعامين بالبحيرة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- تحرك عاجل للقومي للطفولة بعد رصد إعلان ترويجي لحلقة مواعدة بين طفلين
فني بـ"الكهرباء" يتربح 73 مليون جنيه من تركيب عدادات لمبانِ مخالفة - تفاصيل