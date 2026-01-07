هنأت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد الموافق اليوم الأربعاء 7 يناير.

ونشرت يونس صورة عبر حسابها على "إنستجرام" تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أثناء زيارته للكنيسة أمس الثلاثاء لتقديم التهنئة للأقباط بهذه المناسبة.

وعلقت على الصورة قائلة: "كل سنة وإحنا طيبين يا مصريين".

يُذكر أن الفنانة إسعاد يونس استضافت الفنان والملحن عمرو مصطفى في حلقة يومي الأحد والإثنين 4 و5 يناير من برنامجها "صاحبة السعادة"، وحققت الحلقة نسب مشاهدة عالية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

