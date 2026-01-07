إعلان

عرض "رحل النهار" يضيء ثالث ليالي "أهلاً بمهرجان المسرح العربي"

كتب : منال الجيوشي

12:56 م 07/01/2026

عرض رحل النهار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت ثالث ليالي"أهلا بمهرجان المسرح العربي"، مساء أمس الثلاثاء، تقديم عرض مرئي مصور لمسرحية "رحل النهار"، من تأليف إسماعيل عبد الله وإخراج محمد العامري.

العرض أقيم ضمن فعاليات برنامج "أهلاً بمهرجان المسرح العربي"، الذي ينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، وبالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبإشراف المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح.

ويقدم العرض رؤية مسرحية شعرية تعكس ملامح من واقع المواطن العربي، عبر بناء بصري وأداء تمثيلي، أسهما في تقديم تجربة مسرحية متكاملة حصدت جائزة مهرجان المسرح العربي لعام 2023.

ويشهد برنامج اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة، عرض مرئي مصور لمسرحية "تكنزا.. قصة تودة"، إخراج أمين ناسور، وتأليف إسماعيل الوعرابي وأمين ناسور، من إنتاج مؤسسة أرض الشاون للثقافات بدولة المغرب، وهي المسرحية الفائزة بـ جائزة مهرجان المسرح العربي لعام 2024.

وتقام العروض بسينما مركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، التابعة لـ صندوق التنمية الثقافية.

مهرجان المسرح العربي عرض رحل النهار إسماعيل عبد الله محمد العامري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

غارات إسرائيلية على مدينة غزة.. وقصف مدفعي في جنوب القطاع
شئون عربية و دولية

غارات إسرائيلية على مدينة غزة.. وقصف مدفعي في جنوب القطاع
تحذير عاجل من حملة هجوم "الشاشة الزرقاء للموت".. ما القصة؟
أخبار و تقارير

تحذير عاجل من حملة هجوم "الشاشة الزرقاء للموت".. ما القصة؟
بسبب إصابة ابنها.. حنان ترك تتصدر مؤشرات البحث على "جوجل"
زووم

بسبب إصابة ابنها.. حنان ترك تتصدر مؤشرات البحث على "جوجل"
بفستان جريء.. نوال الزغبي أنيقة في أحدث ظهور لها
زووم

بفستان جريء.. نوال الزغبي أنيقة في أحدث ظهور لها
انتخاب الرئيس والوكيلَين.. ننشر تفاصيل الجلسة الإجرائية لمجلس النواب
أخبار مصر

انتخاب الرئيس والوكيلَين.. ننشر تفاصيل الجلسة الإجرائية لمجلس النواب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح