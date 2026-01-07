عرض "رحل النهار" يضيء ثالث ليالي "أهلاً بمهرجان المسرح العربي"

شهدت ثالث ليالي"أهلا بمهرجان المسرح العربي"، مساء أمس الثلاثاء، تقديم عرض مرئي مصور لمسرحية "رحل النهار"، من تأليف إسماعيل عبد الله وإخراج محمد العامري.

العرض أقيم ضمن فعاليات برنامج "أهلاً بمهرجان المسرح العربي"، الذي ينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، وبالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبإشراف المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح.

ويقدم العرض رؤية مسرحية شعرية تعكس ملامح من واقع المواطن العربي، عبر بناء بصري وأداء تمثيلي، أسهما في تقديم تجربة مسرحية متكاملة حصدت جائزة مهرجان المسرح العربي لعام 2023.

ويشهد برنامج اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة، عرض مرئي مصور لمسرحية "تكنزا.. قصة تودة"، إخراج أمين ناسور، وتأليف إسماعيل الوعرابي وأمين ناسور، من إنتاج مؤسسة أرض الشاون للثقافات بدولة المغرب، وهي المسرحية الفائزة بـ جائزة مهرجان المسرح العربي لعام 2024.

وتقام العروض بسينما مركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، التابعة لـ صندوق التنمية الثقافية.